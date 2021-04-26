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07:38 (мск), источник: Коммерсантъ

Роспотребнадзор призвал носить маски даже в жару

Риск получить тепловой удар из-за ношения защитной маски очень мал, заявили в Роспотребнадзоре. Ведомство советует в жару вместо темных средств индивидуальной защиты носить светлые.

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Источник: AFP 2020

«Не нужно бояться получить тепловой удар из-за применения средств индивидуальной защиты. Существенно нарушить теплообмен маска не может», — сообщили «РИА Новости» в пресс-службе ведомства.

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Роспотребнадзор советует в сильную жару чаще менять маски, так как они быстрее становятся влажными, из-за чего снижается их эффективность. Ведомство также советует оставлять открытыми другие участки тела, а голову защитить головным убором.

Роспотребнадзор ожидает завершения пандемии COVID-19 в России к августу. Глава ведомства считает, что сейчас ситуация с COVID-19 в стране стабильная.

Напомним, дни между майскими праздниками были объявлены нерабочими: россияне будут отдыхать с 1 по 10 мая. Эксперты считают, что COVID-19 заражаются в основном в офисах и школах, поэтому при соблюдении гражданами санитарных норм выходные помогут разорвать цепочки заражений. При этом ученые начали изучать постковидный синдром, с которым сталкиваются от 30% до 60% переболевших.

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