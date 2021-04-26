07:38 (мск), источник: Коммерсантъ
Роспотребнадзор призвал носить маски даже в жару
Риск получить тепловой удар
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«Не нужно бояться получить тепловой удар
Роспотребнадзор советует в сильную жару чаще менять маски, так как они быстрее становятся влажными,
Роспотребнадзор ожидает завершения пандемии COVID-19 в России к августу. Глава ведомства считает, что сейчас ситуация с COVID-19 в стране стабильная.
Напомним, дни между майскими праздниками были объявлены нерабочими: россияне будут отдыхать с 1 по 10 мая. Эксперты считают, что COVID-19 заражаются в основном в офисах и школах, поэтому при соблюдении гражданами санитарных норм выходные помогут разорвать цепочки заражений. При этом ученые начали изучать постковидный синдром, с которым сталкиваются от 30% до 60% переболевших.