«Земля кочевников» получила премию «Оскар» за лучший фильм

Главную роль в картине сыграла актриса Фрэнсис МакДорманд, она получила награду за лучшую женскую роль.
Чжао ранее получила две самые престижные награды на «Золотом глобусе»: в номинациях «Лучший режиссер» и «Лучший драматический фильм». Также ее картина «Земля кочевников» получила приз зрительских симпатий на Международном кинофестивале в Торонто и «Золотой лев» на Венецианском кинофестивале.
«Земля кочевников» рассказывает о 60-летней вдове Ферн, которая, потеряв работу, отправляется в путешествие по Америке в фургоне в поисках сезонного заработка.
За награду в самой категории «Лучший фильм» в этом году боролись восемь картин: «Звук металла» (режиссер Дариус Мардер), «Иуда и черный мессия» (Шака Кинг), «Минари» (Ли Айзек Чун), «Суд над чикагской семеркой» (Аарон Соркин), «Девушка, подающая надежды» (Эмиральд Феннел) и «Отец» (Флориан Зеллер).
Победители «Оскара-2021» в других номинациях: