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10:07 (мск), источник: Ведомости

«Земля кочевников» получила премию «Оскар» за лучший фильм

Фильм «Земля кочевников» режиссера Хлои Чжао получил премию Американской киноакадемии в номинации «Лучший фильм». Об этом киноакадемия сообщила в своем аккаунте в Twitter.

Источник: AP 2020

Главную роль в картине сыграла актриса Фрэнсис МакДорманд, она получила награду за лучшую женскую роль.

Чжао ранее получила две самые престижные награды на «Золотом глобусе»: в номинациях «Лучший режиссер» и «Лучший драматический фильм». Также ее картина «Земля кочевников» получила приз зрительских симпатий на Международном кинофестивале в Торонто и «Золотой лев» на Венецианском кинофестивале.

«Земля кочевников» рассказывает о 60-летней вдове Ферн, которая, потеряв работу, отправляется в путешествие по Америке в фургоне в поисках сезонного заработка.

За награду в самой категории «Лучший фильм» в этом году боролись восемь картин: «Звук металла» (режиссер Дариус Мардер), «Иуда и черный мессия» (Шака Кинг), «Минари» (Ли Айзек Чун), «Суд над чикагской семеркой» (Аарон Соркин), «Девушка, подающая надежды» (Эмиральд Феннел) и «Отец» (Флориан Зеллер).

Победители «Оскара-2021» в других номинациях:

  • Лучшая мужская роль — Энтони Хопкинс, «Отец»;
  • Лучшая мужская роль второго плана — Дэниэл Калуя, «Иуду и черного мессию»
  • Лучшая актриса — Фрэнсис Макдорманд, «Земля кочевников»;
  • Лучшая женская роль второго плана — Юн Е-чжон, «Минари»;
  • Лучший оригинальный сценарий — «Девушка, подающая надежды»;
  • Лучшая песня — «Fight for You», «Иуда и черный мессия»;
  • Лучший мультфильм — «Душа»;
  • Лучший документальный фильм — «Мой учитель-осьминог»;
  • Лучшие визуальные эффекты — «Довод»;
  • Лучший грим и прически — «Ма Рейни: Мать блюза»;
  • Лучшая операторская работа — Эрик Мессершмидт, «Манк;
  • Лучший иностранный фильм — «Еще по одной»
  • Лучший монтаж — «Звук металла»;
  • Лучшая работа художника-постановщика — «Манк»;
  • Лучший документальный короткометражный фильм — «Колетт;
  • Лучший саундтрек — «Душа»;
  • Лучший звук — «Звук металла»;
  • Лучший дизайн костюмов — «Ма Рейни: Мать блюза»;
  • Лучший короткометражный мультфильм — «Если что-то случится, я люблю вас»;
  • Лучший игровой короткометражный фильм — «Два далеких незнакомца»;
  • Лучший адаптированный сценарий — «Отец»
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