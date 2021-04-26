10:53 (мск), источник: Life.ru
Россияне определили достаточный для достойной жизни доход
Как показывает исследование, постоянную работу имеют 70% жителей страны.
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Достаточным для достойной жизни месячным доходом больше трети россиян считают 50−80 тысяч рублей, однако только 11% жителей страны устраивает их текущий заработок. Об этом говорится в исследовании банка «Открытие», передаёт РИА «Новости».
Сразу 11% респондентов ответили, что для нормального состояния хватит и менее 50 тысяч рублей. А вот остальные считают, что им необходимо зарабатывать от 80 до 120 тысяч (28%), от 120 до 200 тысяч (15%) и свыше 200 тысяч (9%).
Три четверти населения России недовольны своими доходами и хотят зарабатывать больше. Таких людей много на Дальнем Востоке, в
Довольны же своей зарплатой 11% граждан, и больше всего их проживает в Москве и Московской области. Постоянная работа есть у 70% опрошенных, наибольший их процент находится в Московском регионе и Центральном федеральном округе, наименьший — на Северном Кавказе и в