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10:53 (мск), источник: Life.ru

Россияне определили достаточный для достойной жизни доход

Как показывает исследование, постоянную работу имеют 70% жителей страны.

Источник: Reuters

Достаточным для достойной жизни месячным доходом больше трети россиян считают 50−80 тысяч рублей, однако только 11% жителей страны устраивает их текущий заработок. Об этом говорится в исследовании банка «Открытие», передаёт РИА «Новости».

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Сразу 11% респондентов ответили, что для нормального состояния хватит и менее 50 тысяч рублей. А вот остальные считают, что им необходимо зарабатывать от 80 до 120 тысяч (28%), от 120 до 200 тысяч (15%) и свыше 200 тысяч (9%).

Три четверти населения России недовольны своими доходами и хотят зарабатывать больше. Таких людей много на Дальнем Востоке, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Решить эту проблему сразу 70% россиян думают подработкой и только 10% не планируют её искать. Ещё 10% населения не могут взять дополнительный заработок, потому что слишком много сил тратят на основном месте трудоустройства.

Довольны же своей зарплатой 11% граждан, и больше всего их проживает в Москве и Московской области. Постоянная работа есть у 70% опрошенных, наибольший их процент находится в Московском регионе и Центральном федеральном округе, наименьший — на Северном Кавказе и в Северо-Западном федеральном округе. Две и более работ имеют 8% респондентов.

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