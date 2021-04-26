В России выявили 8803 новых случая заражения коронавирусом

Регионы—лидеры по числу новых случаев:
За последние сутки умерли 356 заразившихся, что на 7,23% больше, чем вчера: 332. Общее число летальных случаев в стране достигло 108 588. Выздоровел 6631 человек. С начала пандемии — 4 394 639.
Регионы—лидеры по числу смертей за сутки:
Ранее президент России Владимир Путин объявил дни между майскими праздниками нерабочими. Россияне будут отдыхать с 1 по 10 мая. Эксперты считают, что COVID-19 заражаются в основном в офисах и школах, поэтому при соблюдении гражданами санитарных норм выходные помогут разорвать цепочки заражений. При этом ученые начали изучать постковидный синдром, с которым сталкиваются от 30% до 60% переболевших.