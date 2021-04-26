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11:30 (мск), источник: Коммерсантъ

В России выявили 8803 новых случая заражения коронавирусом

За последние сутки в России зафиксировано 8803 случая заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб по борьбе с вирусом. Это на 0,26% больше, чем накануне (8780). Всего в стране COVID-19 заразились 4 771 372 человека.

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Источник: РИА "Новости"

Регионы—лидеры по числу новых случаев:

  • Москва — 2687 (1 082 996 за все время),
  • Санкт-Петербург — 706 (412 864),
  • Московская область — 609 (247 394),
  • Ростовская область — 234 (87 044),
  • Самарская область — 184 (60 805).

За последние сутки умерли 356 заразившихся, что на 7,23% больше, чем вчера: 332. Общее число летальных случаев в стране достигло 108 588. Выздоровел 6631 человек. С начала пандемии — 4 394 639.

Регионы—лидеры по числу смертей за сутки:

  • Москва — 55 (18 090 с начала пандемии),
  • Санкт-Петербург — 37 (13 082),
  • Нижегородская область — 14 (3130),
  • Краснодарский край — 12 (2625),
  • Самарская область — 12 (1449).

Ранее президент России Владимир Путин объявил дни между майскими праздниками нерабочими. Россияне будут отдыхать с 1 по 10 мая. Эксперты считают, что COVID-19 заражаются в основном в офисах и школах, поэтому при соблюдении гражданами санитарных норм выходные помогут разорвать цепочки заражений. При этом ученые начали изучать постковидный синдром, с которым сталкиваются от 30% до 60% переболевших.

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