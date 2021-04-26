Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 26 апреляАвария на Чернобыльской АЭС, день рождения революционного гимна "Марсельеза" и другие события
Фоторепортажи
39Объявлены победители конкурса All About Photo Awards 2021
34Названы победители конкурса Sony World Photography Awards 2021
14:35 (мск), источник: РБК

Глава Минздрава заявил о близости пяти регионов к победе над COVID-19

По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, пять регионов России близки к тому, чтобы полностью избавиться от вызывающего COVID-19 вируса.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: РИА "Новости"

Пять регионов России близки к победе над коронавирусной инфекцией COVID-19, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, выступая в понедельник на заседании президиума Совета законодателей при Федеральном собрании.

«Сегодня пять субъектов, которые идут по пути, уже близки к элиминации данного возбудителя в своем регионе», — сказал министр (цитата по «Интерфаксу»).

О каких именно регионах идет речь, Мурашко не сказал. По данным оперативного штаба, меньше всего активных случаев COVID-19 выявлено в следующих регионах (по данным на 26 апреля):

  • Чукотский АО — 6;
  • Ненецкий АО — 7;
  • Еврейская АО — 58;
  • Магаданская область — 61;
  • Чечня — 183.
При этом в трех регионах — на Чукотке, в Ненецком АО и в Еврейской автономной области — за последние сутки не выявлено ни одного нового случая заражения COVID-19.
Новость
Роспотребнадзор призвал носить маски даже в жару

По словам Мурашко, в настоящее время врачи занимаются лечением более 310 тыс. человек, у которых подтверждено заражение COVID-19 или есть подозрение на него. Из них около 110 тыс. пациентов находятся на лечении в стационарах.

За последние сутки в России в целом выявлено 8803 новых случая заражения COVID-19, 356 ранее заболевших умерли. Общее число заражений COVID-19 в России с момента начала пандемии превысило 4,77 млн, число смертей от болезни, по данным оперативного штаба, перевалило за 108,5 тыс. При этом, по данным Росстата, уже к концу февраля 2021 года в России умерли более 225 тыс. человек, зараженных COVID-19. Методика подсчета смертности, которую использует оперативный штаб, отличается от методики Росстата. Статистическое ведомство учитывает все летальные исходы после заболевания COVID-19, даже те случаи, когда вирус не стал основной причиной смерти, но оказал существенное влияние на развитие осложнений другого заболевания.

Евгений Калюков

 Путин согласился объявить выходные с 1 по 10 мая
Шэрон Стоун увеличили грудь без ее согласия
Дополнительные выходные в мае будут обязательными не для всех
МВД возбудило дело после проверки интервью Дудя
Против актера Александра Паля возбудили уголовное дело
Половина работодателей не поддерживают продление праздников
Животные Чернобыля: для кого зона отчуждения стала домом
Заявочную кампанию «Лидеров России» продлили до 17 мая
Памфилова отметила возросшее доверие россиян к выборам
Hi-Tech
Интернет-загадка Пентагона частично раскрыта «Величайшая вещь в истории сети»
Горячие темы на Авто
совершенно секретно ! 266
Надо как-то исправлять ситуацию. 189
Тема про жадность или плюсы и минусы моногородка . 171
"Чернобыль" ------- кино... 162
Новости партнеров
75 000 руб. выплатят всем без исключения пенсионерам
Петр I и другие правители Руси: кем они были по национальности
Как правильно строить бизнес в период пандемии: ответ экспертов
Никогда не оставляйте чек на кассе: вас могут обворовать
Gnezdo.ru
Больная Настя Заворотнюк впервые вышла к народу
Как сейчас живет сбежавший из РФ Дьяченко
Пятерка красивейших евреек российского кино. Супер
Мария Порошина показала подросшую дочь от Куценко
Леди
Робби, Уизерспун, Зендая: звезды блистали на «Оскаре» Голливудские знаменитости блистали на красной дорожке главной кинопремии года
Новости партнеров
Минздрав назвал точный срок конца пандемии: когда снимут все ограничения
Евреи российской эстрады - каковы их настоящие фамилии
Кому нельзя прививаться вакциной от COVID
Врачи предупредили о серьезных побочных эффектах ковид-вакцинации
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь