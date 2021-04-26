14:35 (мск), источник: РБК
Глава Минздрава заявил о близости пяти регионов к победе над COVID-19
По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, пять регионов России близки к тому, чтобы полностью избавиться от вызывающего COVID-19 вируса.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Пять регионов России близки к победе над коронавирусной инфекцией COVID-19, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, выступая в понедельник на заседании президиума Совета законодателей при Федеральном собрании.
«Сегодня пять субъектов, которые идут по пути, уже близки к элиминации данного возбудителя в своем регионе», — сказал министр (цитата по «Интерфаксу»).
О каких именно регионах идет речь, Мурашко не сказал. По данным оперативного штаба, меньше всего активных случаев COVID-19 выявлено в следующих регионах (по данным на 26 апреля):
По словам Мурашко, в настоящее время врачи занимаются лечением более 310 тыс. человек, у которых подтверждено заражение COVID-19 или есть подозрение на него. Из них около 110 тыс. пациентов находятся на лечении в стационарах.
За последние сутки в России в целом выявлено 8803 новых случая заражения COVID-19, 356 ранее заболевших умерли. Общее число заражений COVID-19 в России с момента начала пандемии превысило 4,77 млн, число смертей от болезни, по данным оперативного штаба, перевалило за 108,5 тыс. При этом, по данным Росстата, уже к концу февраля 2021 года в России умерли более 225 тыс. человек, зараженных COVID-19. Методика подсчета смертности, которую использует оперативный штаб, отличается от методики Росстата. Статистическое ведомство учитывает все летальные исходы после заболевания COVID-19, даже те случаи, когда вирус не стал основной причиной смерти, но оказал существенное влияние на развитие осложнений другого заболевания.
Евгений Калюков