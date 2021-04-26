14:04 (мск), источник: BFM.ru
«Спутник Лайт» зарегистрируют во время майских выходных
Вакцина прошла третью фазу испытаний.
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Вакцину «Спутник Лайт» должны зарегистрировать в майские праздники.
Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко, отвечая на вопрос «Интерфакса».
Третья фаза клинических исследований «Спутника Лайт» проходила на четырех тысячах добровольцах в 15 медучреждениях в Москве, Калининграде,
«Спутник Лайт» — это один укол вакцины «Спутник V».
По словам главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева, «Спутник Лайт» способен стать эффективным временным решением для многих стран, находящихся на пике заболеваемости новой коронавирусной инфекции и стремящихся спасти как можно больше жизней своих граждан.
Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что вакцина также может быть использована и внутри страны для ревакцинации.