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13:31 (мск), источник: Секрет Фирмы

Агутин потребовал 1 млн рублей от блогера, обвинившего певца в масонстве

Российский артист Леонид Агутин потребовал 1 млн рублей с блогера из Орловской области. Поводом стал ролик, в котором певца обвинили в масонстве и психопрограммировании россиян на подчинение новой власти.

Источник: РИА "Новости"

Иск к YouTube-блогеру Илье Мамаеву принял арбитражный суд Орловской области 20 апреля. Истцом выступил сам Леонид Агутин. Артиста задел ролик, в котором Мамаев рассуждает на тему пандемии коронавируса.

По мнению блогера, вирус придумали масоны, чтобы «проредить» население планеты и избавить Землю от лишних людей. Следующим шагом должен стать захват полного контроля над оставшимися в живых людьми, для чего их следует регулярно обрабатывать «психопрограммированием». Свою теорию он решил проиллюстрировать клипом на песню Агутина «Включите свет». Мамаев посчитал ролик ярким примером массового воздействия на разум россиян.

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Агутин нашёл в видео признаки клеветы и оскорбления. Теперь он не только требует от Мамаева денежной компенсации морального ущерба в размере 1 млн рублей, но и добивается полного запрета на использование своих клипов в материалах блогера. Кроме того, певец потребовал удалить само видео. Однако его уже нет на канале орловца, обнаружил «Секрет фирмы». Впрочем, ролик уже успели распространить в Сети.

Слушания по этому делу ещё не назначались. 23 апреля суд постановил оставить иск без движения из-за того, что Агутин подал его с нарушениями — не предоставил все документы, подтверждающие уплату государственной пошлины. Кроме того, певец не указал, на каких законах основаны его требования к ответчику, не предоставил записи клипа и спорного видеоролика и другие обоснования. Суд дал ему время до 24 мая, чтобы собрать все необходимые документы и лучше подготовиться к делу против Мамаева.

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