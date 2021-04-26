МВД возбудило административное дело после проверки шоу Дудя

Она сообщила, что ГУ МВД РФ по городу Москве 23 апреля уведомило о возбуждении дела об административном правонарушении. «Проводится административное расследование», — добавила она.
Ранее результаты проверки в ведомстве раскрывать отказались. «Обращение руководства Лиги безопасного интернета по вопросу размещения пропаганды потребления наркотиков на одном из интернет-ресурсов рассмотрено. О результатах проверки сообщено авторам обращения в установленном порядке», — уточнили в пресс-центре московского ГУМВД.
В начале апреля 2021 года волонтеры Лиги безопасного интернета направили в Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД России просьбу о проверке одного из выпусков YouTube-шоу «вДудь».