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14:36 (мск), источник: Газета.Ру

МВД возбудило административное дело после проверки шоу Дудя

ГУ МВД России по Москве возбуждено административное дело после проверки интервью блогера Юрия Дудя на предмет пропаганды запрещенных веществ, передает ТАСС со ссылкой на директора Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину.

Источник: РИА "Новости"

Она сообщила, что ГУ МВД РФ по городу Москве 23 апреля уведомило о возбуждении дела об административном правонарушении. «Проводится административное расследование», — добавила она.

Ранее результаты проверки в ведомстве раскрывать отказались. «Обращение руководства Лиги безопасного интернета по вопросу размещения пропаганды потребления наркотиков на одном из интернет-ресурсов рассмотрено. О результатах проверки сообщено авторам обращения в установленном порядке», — уточнили в пресс-центре московского ГУМВД.

В начале апреля 2021 года волонтеры Лиги безопасного интернета направили в Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД России просьбу о проверке одного из выпусков YouTube-шоу «вДудь».

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