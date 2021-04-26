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14:03 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Ученые рассказали, как из совы сделать жаворонка

Все мы, как известно, делимся на сов и жаворонков, более или менее ярко выраженных. Это проявляется в том, что когда одни уже успели встать с первыми лучами солнца, выйти на пробежку, съесть завтрак и приступить к работе, другие еще только вылезают из кровати. Зато эти совы могут активно трудиться или развлекаться далеко за полночь, в то время как жаворонки уже давно выдохлись и спят глубоким сном.

Источник: Getty Images

Совы, жаворонки и все, что между ними, называется хронотипом.

Как выяснили ученые, хронотип отчасти заложен в нас природой, отчасти — воспитанием. Природа — это гены, сотни генов, которые влияют на наш индивидуальный циркадный ритм и определяют, предпочитает ли человек ранние подъемы или ночные бдения.

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Обстоятельства жизни также играют важную роль. Совы ощущают прилив сил вечером — именно в это время они наиболее трудоспособны и общительны, и это подталкивает их к вечернему или даже ночному образу жизни.

Но именно потому, что окружающая среда и обстоятельства отчасти определяют ваш хронотип, его можно поменять, сменив эту среду.

По словам специалиста научно-медицинского центра Кливлендской клиники Мишель Дрерап, которая занимается проблемами сна, переключиться с одного хронотипа на другой можно, но трудно.

Дрерап предупреждает, что мгновенного превращения из совы в жаворонка (обычно именно к этому стремятся люди) ожидать не стоит. «В начале такого переключения настоящие совы, вставая рано утром, чувствуют себя очень неважно», — признает она.

Но если делать все постепенно, через каждые несколько дней начиная вставать на 15−20 минут раньше и продолжая в том же духе несколько недель, то можно добиться смены режима. Главное — не отступать от графика и не делать себе поблажек, и по прошествии нескольких недель даже самые закоренелые совы начнут адаптироваться.
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Тем, кто решил совершить эту метаморфозу, Дрерап советует за час до сна снизить световое облучение (желательно отойти от экрана телевизора или компьютера). Дело в том, что свет блокирует выработку организмом мелатонина, гормона, регулирующего циркадные циклы. Ну, а утром постарайтесь сразу после пробуждения открыть шторы, чтобы в комнату проник свет и выключил ночной мелатонин. Старайтесь избегать стимулирующих занятий по вечерам, физические упражнения тоже лучше перенести на утро или первую половину дня. Обеды и ужины также лучше перенести на более раннее время.

С другой стороны, если вас устраивает жизнь совы, то совсем необязательно что-то менять, тем более если нет необходимости в ранних подъемах для похода в школу или на работу. Потому что, если сове нужно рано вставать, это может привести к тому, что ей не будет хватать сна, а это, в свою очередь, чревато очень серьезными последствиями для здоровья.

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