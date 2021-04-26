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17:42 (мск), источник: Газета.Ру

Гинцбург: интервал между прививками «Cпутником V» можно увеличить

Глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург заявил, что минимальный интервал между введением первого и второго компонента вакцины «Спутник V» можно увеличить с 21 дня до 3 месяцев.

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Источник: РИА "Новости"

«В отношении вакцины “Спутник V”, разработанной в нашем центре им. Н. Ф. Гамалеи, по запросу иностранных партнеров сообщаем, что считаем возможным по их просьбе на иностранных рынках увеличить минимальный интервал между введением первого и второго компонентов вакцины», — приводятся слова Гинцбурга в Telegram-канале «Спутника V».

По его словам, увеличение интервала с 21 дня до 3 месяцев не повлияет на силу иммунного ответа, а в ряде случаев может даже повысить его и продлить.

Ученый объяснил, что такой вывод сделан на основе опыта использования вакцин на идентичной аденовирусной платформе и после успешного проведения массовой вакцинации в РФ и других странах.

Отмечается, что в России интервал между первой и второй дозой вакцины останется прежним.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

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