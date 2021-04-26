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15:09 (мск), источник: Lenta.Ru

Заявочную кампанию «Лидеров России» продлили до 17 мая

Заявочная кампания конкурса «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — продлена до 17 мая 2021 года. Об этом сообщается на сайте конкурса.

Источник: ЛидерыРоссии.рф

По словам генерального директора АНО Алексея Комиссарова, решение было принято наблюдательным советом конкурса. Он объяснил, что в этом сезоне конкурс разделен на профильные специализации, в дополнение к старым направлениям — «Наука» и «Здравоохранение» — запущены новые треки «Бизнес и промышленность», «Государственное управление», «Культура» и «Информационные технологии».

Комиссаров также сообщил, что участники конкурса обратились к президенту России Владимиру Путину с предложением о запуске еще двух треков — это трек «Международный» (для граждан других стран, которые хотят жить и работать в России) и трек «Студенты» для ребят пока без управленческого опыта. Эти треки стартовали позже остальных. «И для того, чтобы все были в равных условиях, мы решили по согласованию с Наблюдательным советом конкурса “Лидеры России” продлить заявочную кампанию», — сказал он.

Подать заявку на участие можно на сайте конкурса до 17 мая на один из восьми представленных треков: «Наука», «Здравоохранение», «Бизнес и промышленность», «Государственное управление», «Культура», «Информационные технологии», а также на треки «Студенты» и трек «Международный». Первые тесты стартуют по новому графику с 20 мая и завершатся 1 июля.

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