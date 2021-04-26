15:46 (мск), источник: Новости Mail.ru
Власти сицилийского городка распродают дома за один евро
Таким образом чиновники надеются вдохнуть новую жизнь в этот район.
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Живописный итальянский городок
Чтобы вдохнуть в него новую жизнь и привлечь в город жителей, местные власти создали социальную программу, в рамках которой продают на аукционе заброшенные и пустующие дома за бесценок.
Конечно, приобрести хороший новый дом не получится — около половины продаваемых домов полностью или частично разрушены, а другие нуждаются в серьезном ремонте. Тем не менее, приобрести большинство домов (всего на продажу выставлено 900 зданий) можно по цене от одного евро.
Мэр города Антонино Камарда подчеркнул, что если на один и тот же дом будет несколько желающих, то тогда между ними проведут аукцион, но, в основном, все дома будут продавать по минимальной фиксированной цене, пишет CNN.
В рамках проекта покупатели должны будут завершить ремонт купленного дома в течение трех лет. В отличие от других подобных проектов желающим поселиться в
Екатерина Гура