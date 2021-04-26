Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 26 апреляАвария на Чернобыльской АЭС, день рождения революционного гимна "Марсельеза" и другие события
Фоторепортажи
39Объявлены победители конкурса All About Photo Awards 2021
18«Поехали!»
15:46 (мск), источник: Новости Mail.ru

Власти сицилийского городка распродают дома за один евро

Таким образом чиновники надеются вдохнуть новую жизнь в этот район.

Живописный итальянский городок Кастильоне-ди-Сицилия, расположенный на склонах вулкана Этна, является туристической достопримечательностью благодаря своему расположению и древней архитектуре. Однако местных жителей здесь осталось не так много — молодые люди уезжают в мегаполисы, и городок постепенно пустеет. Сейчас в нем проживают около трех тысяч человек.

Во время загрузки произошла ошибка.

Чтобы вдохнуть в него новую жизнь и привлечь в город жителей, местные власти создали социальную программу, в рамках которой продают на аукционе заброшенные и пустующие дома за бесценок.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Конечно, приобрести хороший новый дом не получится — около половины продаваемых домов полностью или частично разрушены, а другие нуждаются в серьезном ремонте. Тем не менее, приобрести большинство домов (всего на продажу выставлено 900 зданий) можно по цене от одного евро.

Суперскидки до -70% на электронику, модную одежду, обувь и многое другое

Мэр города Антонино Камарда подчеркнул, что если на один и тот же дом будет несколько желающих, то тогда между ними проведут аукцион, но, в основном, все дома будут продавать по минимальной фиксированной цене, пишет CNN.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

В рамках проекта покупатели должны будут завершить ремонт купленного дома в течение трех лет. В отличие от других подобных проектов желающим поселиться в Кастильоне-ди-Сицилия не нужно платить залог, но владельцам придется оформить страховой полис в банке на сумму четыре тысячи евро, говорится на официальном сайте города.

Екатерина Гура

Читайте также
Дополнительные выходные в мае будут обязательными не для всех
Премьер Таиланда получил штраф за отсутствие маски
Больницы переполнены: как выглядит страшная волна COVID в Индии
МВД возбудило дело после проверки интервью Дудя
«Потепления не будет вообще»: Москву ждет холодный май
Половина работодателей не поддерживают продление праздников
Против актера Александра Паля возбудили уголовное дело
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Уткин – об удалении Ахметова: «Подкат сзади - всегда красная»
Россия впервые отказала заказчику в запуске спутника
Авто
Водитель засмотрелся на девушек и перевернул машину (видео) Его скорость в момент столкновения не превышала и 40 километров в час
Товары для дома
Одеяло с рукавами и шелковая маска: выбираем уютные вещи
Как спасти вещи от катышков (фото)
Ресторан на дому: выбираем посуду и аксессуары
Особенности теплого периода: готовимся встречать жару
Gnezdo.ru
Это перебор: Утяшева рассказала о причинах развода
Больная Настя Заворотнюк впервые вышла к народу
Пригласить журналиста на судебное заседание
Мария Порошина показала подросшую дочь от Куценко
Леди
Робби, Уизерспун, Зендая: звезды блистали на «Оскаре» Голливудские знаменитости блистали на красной дорожке главной кинопремии года
Дом
Как выглядит крохотная квартира для сдачи в аренду (фото)
7 потрясающих обновлений интерьера с плиткой-самоклейкой
6 советов для удобного и красивого освещения ванной комнаты
Одеяло с рукавами и шелковая маска: выбираем уютные вещи
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь