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19:13 (мск), источник: Forbes

В рейтинге самых устойчивых к коронавирусу стран впервые сменился лидер

В рейтинге лучших стран по борьбе с коронавирусом впервые за все время пандемии сменился лидер: Новая Зеландия уступила первое место Сингапуру. Россия оказалась одной из четырех стран, чье положение в списке за месяц не изменилось.

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Источник: AP 2020

Сингапур возглавил рейтинг самых устойчивых к коронавирусу стран по версии Bloomberg.

Лидер у рейтинга сменился впервые за все время его составления: прежде его возглавляла Новая Зеландия, которая сейчас откатилась на вторую строчку.

Bloomberg отметил усилия Сингапура по вакцинации и сдерживанию распространения коронавируса: уровень передачи инфекции внутри страны снизился почти до нуля. Город-государство избегает новых карантинов и во многом вернулся к обычной жизни. В Сингапуре сделано достаточно прививок, чтобы обеспечить иммунизацию примерно пятой части населения. Именно в этом аспекте ему уступила Новая Зеландия, а также другие лидеры рейтинга — Австралия (осталась на третьем месте) и Тайвань (уступил одну строчку Израилю), отметил Bloomberg.

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Новый рейтинг показывает, что одной вакцинации недостаточно для сдерживания пандемии, пишет агентство. Например, во Франции и Чили хватает препаратов, но они столкнулись с мутациями вируса из более бедных, развивающихся стран. Франция потеряла в рейтинге сразу 18 строчек — хуже только Турция (19). На последние строчки списка упали Польша и Бразилия. Объем прививок в Польше достаточен для иммунизации 13% населения, но страна все равно столкнулась со всплеском заражений. В Бразилии — другой штамм коронавируса, который распространился и в другие страны Латинской Америки. Мексика, напротив, смогла подняться со дна рейтинга за счет улучшения тестирования. Третий штамм появился в Индии, и там очень быстро растет число новых зараженных: за неделю коронавирусом там заразились больше 2 млн человек.

Россия — одна из четырех стран, которые не изменили свое положение в рейтинге относительно марта.

Кроме нее и Австралии, это Южная Корея и Дания. Россия оказалась на уровне Швейцарии, Португалии и Испании по устойчивости к коронавирусу. Причем Португалия поднялась в рейтинге на 13 строчек (самый резкий взлет), Испания — на 10.

Семь строчек прибавила Великобритания, которая постепенно смягчает карантин, но ограничивает въезд из-за рубежа, в том числе Индии, чтобы не завезти новые штаммы. США поднялись на 17-е место благодаря вакцинации и снижению числа смертей.

Ринат Таиров

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