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18:16 (мск), источник: BBC News Русская служба

Невидимый сдвиг: как климатические изменения сместили земную ось

Как выяснили китайские ученые, климатические изменения ведут к перераспределению массы Земли и как результат — к смещению земной оси, что может иметь далекоидущие последствия.

Источник: GETTY IMAGES

Хотя увидеть, а тем более потереться спиной о земную ось, как это делали белые медведи в популярной песенке, невозможно, поскольку она воображаемая, тем не менее, вычислить ее предполагаемое местонахождение легко: если бы она выходила на поверхность, то это было бы на Южном и Северном полюсах.

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Известно и то, что ось эта может смещаться, что приводит к блужданию полюсов. Это случается, когда масса Земли перераспределяется в силу таких природных явлений, как изменения океанских течений или конвекция магмы на глубинах планеты.

Однако как выяснили исследователи из Института географии и природных ресурсов Китайской академии наук, заметное смещение оси по сравнению с началом 1990-х годов впервые произошло в результате рукотворных климатических изменений, а точнее — массового таяния материковых ледников.

Ученые обнаружили, что направление сдвига полюсов в 1995 году сменилось с южного на восточное, а скорость самого смещения оси в период между 1995 и 2020 годами увеличилась в 17 раз по сравнению с промежутком между 1981 и 1995 годом.

В общей же сложности с 1980 года полюса сместились на 4 метра.

Свои выводы ученые подкрепляют данными, полученными миссией НАСА GRACE по изучению гравитационного поля Земли и его изменений, связанных, в том числе, с процессами изменения климата.

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«Чем быстрее таяли ледники в связи с глобальным потеплением, тем с большей вероятностью это влияло на смещение полюсов, — объясняет руководительница исследований Шаньшань Дэн в работе, опубликованной в издании Geophysical Research Letters. — Другими возможными причинами могут быть изменения объемов запасов воды в районах, где нет ледников, в результате климатических изменений и чрезмерного потребления грунтовых вод для полива и иной человеческой деятельности».

Действительно, подземные воды, которые выкачиваются для орошения полей и иных нужд, рано или поздно попадают в мировой океан, перераспределяя вес по поверхности Земли. За последние 50 лет согласно подсчетам, человечество выкачало из подземных источников 18 триллионов тонн воды, ничем не возместив эту потерю в массе.

Угол смещения оси пока что столь мал, что это никак не сказывается на нашей повседневной жизни, разве что продолжительность дня изменится на какие-то миллисекунды, однако ускоряющееся таяние континентальных ледников вкупе с варварским использованием подземных вод повлияет на дальнейшее смещение масс, и к чему это может привести, никто пока не может с уверенностью сказать.

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