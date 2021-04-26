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19:18 (мск), источник: Новости Mail.ru

Фотокамеру, утонувшую во Флоридском заливе, нашли спустя семь лет

Карта памяти с семейными снимками оказалась полностью рабочей.

Дастин Молина из туристического центра Plantation Adventure Center and Manatee Tours в середине апреля проводил экскурсию на своей лодке в Кингс-Бей, в Кристал-Ривер, США, когда заметил что-то в песке.

Во время экскурсии гости могут понаблюдать за ламантинами в воде и на суше, рассматривая одного из животных на берегу, Молина и увидел рядом с ним странный предмет.

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Подплыв ближе к берегу, экскурсовод понял, что на песке лежит старая фотокамера. Находку он решил забрать с собой. Камера находилась в пластиковом чехле и карта памяти внутри нее оказалась вполне рабочей. На ней сохранились более двух тысяч фото с семейных путешествий и праздников.

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Молина решил разыскать владельцев камеры и опубликовал на Facebook-странице несколько снимков с карты памяти. Уже через пару дней с ним связалась семья Стивенс из Северной Каролины.

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Как рассказала Лори Стивенс, камера принадлежала им, но утонула во Флоридском заливе семь лет назад, когда они всей семьей наблюдали там за ламантинами.

Конечно, они уже не надеялись вернуть камеру и старые снимки, а потому очень удивились такой новости. Теперь они планируют новую поездку во Флориду, чтобы забрать свою находку и еще раз отправиться на экскурсию в залив, сообщает Bay News 9.

Екатерина Гура

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