19:18 (мск), источник: Новости Mail.ru
Фотокамеру, утонувшую во Флоридском заливе, нашли спустя семь лет
Карта памяти с семейными снимками оказалась полностью рабочей.
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Дастин Молина из туристического центра Plantation Adventure Center and Manatee Tours в середине апреля проводил экскурсию на своей лодке в
Во время экскурсии гости могут понаблюдать за ламантинами в воде и на суше, рассматривая одного из животных на берегу, Молина и увидел рядом с ним странный предмет.
Подплыв ближе к берегу, экскурсовод понял, что на песке лежит старая фотокамера. Находку он решил забрать с собой. Камера находилась в пластиковом чехле и карта памяти внутри нее оказалась вполне рабочей. На ней сохранились более двух тысяч фото с семейных путешествий и праздников.
Молина решил разыскать владельцев камеры и опубликовал на
Как рассказала Лори Стивенс, камера принадлежала им, но утонула во Флоридском заливе семь лет назад, когда они всей семьей наблюдали там за ламантинами.
Конечно, они уже не надеялись вернуть камеру и старые снимки, а потому очень удивились такой новости. Теперь они планируют новую поездку во Флориду, чтобы забрать свою находку и еще раз отправиться на экскурсию в залив, сообщает Bay News 9.
Екатерина Гура