Требования к пунктам ТО смягчат новым приказом Минтранса

Минтранс разместил на regulation.gov.ru новую редакцию ведомственного приказа № 232 c требованиями к пунктам техосмотра (ПТО), которые начнут действовать с 1 сентября 2021 года. Первая редакция была размещена в феврале, доработанная версия на днях получила положительное заключение об оценке регулирующего воздействия Минэкономики.
Часть изменений касается зданий: обязательные системы водоснабжения и канализации из приказа исключаются, отопление становится опциональным.
Допустимая высота помещения уменьшается с 3,5 метра до 3,3 м в случае, если на ПТО проверяются грузовики массой до 3,5 тонны и есть осмотровая канава. Разрешенная глубина осмотровой канавы в ряде случаев уменьшается с 1,5 м до 1,3−1,1 м. Если нет возможности использовать подъемник или канаву, то можно применять эстакаду, при этом она должна обеспечивать безопасный заезд (съезд) автомобилей на рампу.
Исключается требование, согласно которому на каждую диагностическую линию должно быть по одному диагностическому прибору (дымомеру, люфтомеру, течеискателю и т. д.): достаточно одного устройства на весь пункт. Также будут пересмотрены требования к тормозным стендам, приборам для определения люфтов и проверке света фар.
О планах Минтранса ввести новые требования к ПТО стало известно еще летом 2020 года, когда ведомство утверждало 232-й приказ с отложенным сроком вступления в силу. Уже тогда эксперты указали на недостатки документа.
Выяснилось, что многие здания, в которых годами расположены ПТО, под новые требования не подпадают, а перестройка стоит дорого. В ряде случаев для соответствия нормативам помещениям не хватает нескольких десятков сантиметров.
Минтранс согласился доработать документ, но к старту «большой реформы ТО» и дате вступления в силу приказа — 1 марта 2021 года — выполнить работу не успел. О самой реформе «Ъ» неоднократно рассказывал: помимо новых требований к пунктам введено обязательное фотографирование автомобилей во время диагностики, а также электронные диагностические карты.
Пока что действуют «старые», более жесткие требования к пунктам, их проверяет Российский союз автостраховщиков (РСА) в рамках подтверждения аккредитации операторов ТО.
Уже были случаи, когда компаниям отказывали в выдаче аттестата аккредитации на основании действующих норм, рассказал «Ъ» заместитель исполнительного директора союза Сергей Ефремов.
«У нас выбора нет, документ-то действует. Новые требования мы поддерживаем. Это даже не смягчение, а введение более объективных и разумных требований к ПТО», — говорит господин Ефремов. Глава некоммерческого партнерства станций диагностики «Безопасность и транспорт» Ярослав Васичков проект также поддержал, назвав действующие требования «избыточными и бессмысленными». Нередко, говорит он, ПТО входит в состав зданий дилерского центра, поэтому отдельной системы водоотведения и канализации там нет и не требуется.
Действующие требования, как и изменения в 232-й приказ, не учитывают мнение профессионального сообщества, считает председатель совета директоров группы компаний «Техностайл» Раппа Ахъядов. «Выглядит так, как будто они продиктованы интересами конкретных производителей», — делится господин Ахъядов.
Эксперт также заметил, что приказ Минтранса в новой редакции содержит «внутренние противоречия», из которых неясно, можно ли использовать подъемник вместо эстакады на пунктах, проводящих проверку грузовых автомобилей и автобусов.
Раппа Ахъядов назвал «нормотворческой чехардой» ситуацию, когда РСА аннулирует аттестаты из-за действующих требований, часть из которых отменят в сентябре: «Кто ответит за десятки, а может и сотни операторов, прекративших свою деятельность с марта по сентября из-за того, что Минтранс не успел внести изменения в приказ?».
Напомним, что постановлением правительства № 275 диагностические карты, действие которых закончилось до 1 февраля 2021 года, продлены на полгода (как минимум до 1 октября). Несмотря на мораторий, многие граждане все равно приезжают провериться: сейчас в системе МВД зарегистрировано порядка 1,7 млн диагностических карт, оформленных с 1 марта.
Премьер Михаил Мишустин поручил до октября отладить работу систему ТО таким образом, чтобы исключить сбои и «неудобства для граждан». РСА предложил законодательно отвязать ОСАГО от техосмотра, идею концептуально поддержал Банк России, но решения не принято.
Совет федерации предложил исключить РСА из процесса контроля пунктов техосмотра, передав полномочия союза Росаккредитации: законопроект сенатора Андрея Кутепова находится на анализе в Минэкономики. Федеральная антимонопольная служба готовит новую методику по расчету тарифов для техосмотра (операторы требуют пересмотреть ее, чтобы работать по экономически обоснованным ценам), но документа не представлено, хотя проект был проанонсирован службой еще в 2020 году. Одновременно с этим продолжается так называемая торговля ТО: в сети несложно найти предложения купить диагностическую карту без фактической проверки машины, ГИБДД признала, что мошенничество возможно.
Ведомство уже отслеживает незаконный ТО и аннулирует незаконно выданные диагностические карты. В общей сложности, по данным «Ъ», с 1 марта аннулировано около 300 карт.
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