Сервисы электронных и аудиокниг могут предустановить в гаджеты

Чтобы попасть в список, приложения должны быть произведены в России или на территории других государств — членов Евразийского экономического союза. Кроме того, программа должна быть доступна для установки из магазинов приложений.
Согласно документу, Минцифры до 1 июля 2021 года соберет заявления правообладателей, желающих включить свои разработки в перечень. А в срок до 15 июля ведомство должно сформировать рейтинг таких сервисов и направить его в правительство.
По словам ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, главным претендентом на включение в перечень можно назвать «ЛитРес». Скорее всего, при формировании списка регулятор будет руководствоваться охватом сервисов, предположил эксперт. На российском рынке электронных и аудиокниг «ЛитРес» занимает долю более 50%, сказал он.
Вопрос о включении приложений электронных и аудиокниг в список предустанавливаемого на гаджеты софта разрабатывался на уровне отраслевой ассоциации РКС (Российский книжный союз), сказал «Известиям» генеральный директор группы компаний «ЛитРес» Сергей Анурьев. По его словам, организация ожидала включения приложений с электронными и аудиокнигами в список наряду с другими массовыми категориями программ — социальными сетями, онлайн-кинотеатрами и другими.
Сергей Анурьев отметил, что группа собирается подать заявку о включении «ЛитРес» и MyBook (приложения ГК «ЛитРес») в список программ для предустановки на смартфоны и планшеты.