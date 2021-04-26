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22:40 (мск), источник: Известия

Сервисы электронных и аудиокниг могут предустановить в гаджеты

Минцифры выступило с инициативой включить сервисы электронных и аудиокниг в перечень приложений, которые будут предустанавливать на произведенные и ввозимые в Россию смартфоны и планшеты. Об этом сказано в проекте постановления правительства, с которым ознакомились «Известия». Общественное обсуждение разработанного ведомством проекта постановления правительства продлится до 5 мая.

Источник: РИА "Новости"

Чтобы попасть в список, приложения должны быть произведены в России или на территории других государств — членов Евразийского экономического союза. Кроме того, программа должна быть доступна для установки из магазинов приложений.

Согласно документу, Минцифры до 1 июля 2021 года соберет заявления правообладателей, желающих включить свои разработки в перечень. А в срок до 15 июля ведомство должно сформировать рейтинг таких сервисов и направить его в правительство.

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По словам ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, главным претендентом на включение в перечень можно назвать «ЛитРес». Скорее всего, при формировании списка регулятор будет руководствоваться охватом сервисов, предположил эксперт. На российском рынке электронных и аудиокниг «ЛитРес» занимает долю более 50%, сказал он.

Вопрос о включении приложений электронных и аудиокниг в список предустанавливаемого на гаджеты софта разрабатывался на уровне отраслевой ассоциации РКС (Российский книжный союз), сказал «Известиям» генеральный директор группы компаний «ЛитРес» Сергей Анурьев. По его словам, организация ожидала включения приложений с электронными и аудиокнигами в список наряду с другими массовыми категориями программ — социальными сетями, онлайн-кинотеатрами и другими.

Сергей Анурьев отметил, что группа собирается подать заявку о включении «ЛитРес» и MyBook (приложения ГК «ЛитРес») в список программ для предустановки на смартфоны и планшеты.

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