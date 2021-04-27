Аксёнов сообщил о больших запасах пресной воды под дном Азовского моря

Ранее, 18 марта, вице-премьер Марат Хуснуллин заявлял, что в апреле начнется бурение скважин на дне Азовского моря для подачи пресной воды в Крым.
Аксёнов отметил, что работы на данной территории продолжаются. В июне станут известны перспективы по запасам пресной воды под дном Азовского моря. По его словам, объемы этих запасов большие, однако остается открытым вопрос их пригодности к употреблению.
«Надо проводить исследования, дальше будет видно», — цитирует «Крым-информ» главу республики.
8 апреля стало известно, что власти Крыма выбрали Ялту в качестве первого пункта строительства первой опреснительной установки в Крыму. Сообщалось также, что следующая установка может быть построена в западной части Крыма — поселке Фрунзе Сакского района.
В декабре замминистра жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым Исмет Аблаев сравнил бурение скважин и установку опреснительных установок на полуострове по возможности удовлетворить потребность местных жителей в пресной воде. По его данным, при бурении скважин используются недра, которыми располагает республика, и это менее трудоемкий процесс, нежели установка опреснителей.
О том, что в Крыму построят уникальную опреснительную систему, Аксёнов заявлял в конце сентября. Установку запланировали возвести на берегу моря в поселке Николаевка Симферопольского района республики.