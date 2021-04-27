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00:13 (мск), источник: Новости Mail.ru

День в истории: 27 апреля

Апрельская революция в Афганистане, крупнейшая катастрофа на речном транспорте, подписание Петром I указа о приглашении иностранцев на поселение в Россию и другие события.

Убит Фернан Магеллан

Фернан Магеллан первым из европейских мореплавателей вступил в контакт с жителями Филиппинских островов. Капитан-генерал признался в братских чувствах к одному из местных правителей, но уже через месяц был убит в схватке с воинами другого властителя. За два года до этих событий португалец с командой из 300 человек отправился в первое кругосветное плавание. В марте 1521 года участники экспедиции нанесли на карту названия ранее не известных европейцам островов — Лейте, Бохоль, Себу и т. д. Эти события считаются открытием Филиппин, хотя задолго до испанцев их посещали китайцы. Как писал известный советский историк географии Иосиф Магидович, Магеллан вмешался в междоусобную войну аборигенов и погиб. Это произошло в ночь на 27 апреля 1521 года. Команда продолжила плавание без своего командира и 6 сентября 1522-го завершила первую в истории морскую кругосветку.

Манифест Петра I о приглашении иностранцев на поселение в Россию

27 апреля 1702 года царём Петром I был издан указ, получивший название «О вызове иностранцев в Россию, с обещанием им свободы вероисповедания». Манифест касался прежде всего военных. Петр I, посетивший Европу с «Великим посольством» в 1697 — 1698 годах, решил поменять архаичную систему допуска иностранцев на русскую службу, особенно ввиду намечавшейся кардинальной реформы армии. Из примерно 8 тыс. иностранцев, которые приехали в Россию при Петре I, более пятисот были купцами. Они покупали пеньку, лён, говяжье сало, свиную щетину и везли в Россию ружья, железо, олово, серебро, ткани. Прямо высказанное Петром I в манифесте пожелание «всячески улучшить и распространить торговлю» способствовало тому, что иностранцам-купцам тоже создавали различные преференции.

Гибель колесного парохода «Султана»

27 апреля 1865 года произошла крупнейшая катастрофа на речном транспорте в истории человечества. На протяжении всей Гражданской войны в США пароход «Султана» работал на южан. Возил хлопок из Сент-Луиса в Новый Орлеан, иногда — войска конфедератов. В порту Виксбурга капитан ради финансовой выгоды согласился взять на борт большое количество пленных. Несмотря на то, что «Султана» была рассчитана на 376 пассажиров, 24 апреля на борту находилось 2137 душ, включая освобожденных северян, охранников, членов экипажа и обычных пассажиров с билетами. В результате взрыва неисправного котла, «Султана» лишилась хода и управления — был полностью уничтожен мостик вместе со штурвалом. Был вырван большой кусок обшивки, пароход начал тонуть. Считается, что число погибших в результате взрыва на «Султане» колеблется между 1168 и 1547. 760 спасенных были доставлены в Мемфис.

Указ «Об укреплении начал веротерпимости»

7 апреля 1905 года Николай II подписал указ «Об укреплении начал веротерпимости», который уравнял в правах представителей всех конфессий. Теперь допускался переход из одного вероисповедания в другое (раньше «отпадение от православия» влекло за собой уголовную ответственность), снимались ограничения на строительство неправославных храмов, молитвенных домов, на издание религиозной литературы и т. д.

Апрельская революция в Афганистане

День 27 апреля 1978 года вошел в историю как день Апрельской революции в Афганистане. Убийство Сардара (афганский аналог титулов князя или принца) Мухаммеда Дауда привело к вооруженным столкновениям с оппозиционными силами. В стране началась гражданская война. Офицеры армии, поголовно обучавшиеся в СССР, поддержали лидеров Народно-демократической партии Афганистана, исповедовавшей марксистскую идеологию. Сторонники концепции социализма, пришедшие к власти столкнулись с мощной оппозицией своей социальной, экономической и политической стратегии. В гражданскую войну оказалась непосредственно втянута и Советская Армия, введённая в страну по решению Политбюро ЦК КПСС для поддержки кабульского правительства. Афганская война продолжалась десять лет. К 15 февраля 1989 года из Афганистана были полностью выведены советские войска.

По информации «АиФ», «Газеты. Ру», ИД «КоммерсантЪ», «РИА Новости» и открытых источников

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