00:13 (мск), источник: Новости Mail.ru
День в истории: 27 апреля
Апрельская революция в Афганистане, крупнейшая катастрофа на речном транспорте, подписание Петром I указа о приглашении иностранцев на поселение в Россию и другие события.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Фернан Магеллан первым из европейских мореплавателей вступил в контакт с жителями Филиппинских островов.
27 апреля 1702 года царём Петром I был издан указ, получивший название «О вызове иностранцев в Россию, с обещанием им свободы вероисповедания». Манифест касался прежде всего военных. Петр I, посетивший Европу с «Великим посольством» в 1697 — 1698 годах, решил поменять архаичную систему допуска иностранцев на русскую службу, особенно ввиду намечавшейся кардинальной реформы армии. Из примерно 8 тыс. иностранцев, которые приехали в Россию при Петре I, более пятисот были купцами. Они покупали пеньку, лён, говяжье сало, свиную щетину и везли в Россию ружья, железо, олово, серебро, ткани. Прямо высказанное Петром I в манифесте пожелание «всячески улучшить и распространить торговлю» способствовало тому, что
27 апреля 1865 года произошла крупнейшая катастрофа на речном транспорте в истории человечества. На протяжении всей Гражданской войны в США пароход «Султана» работал на южан. Возил хлопок из
7 апреля 1905 года Николай II подписал указ «Об укреплении начал веротерпимости», который уравнял в правах представителей всех конфессий. Теперь допускался переход из одного вероисповедания в другое (раньше «отпадение от православия» влекло за собой уголовную ответственность), снимались ограничения на строительство неправославных храмов, молитвенных домов, на издание религиозной литературы
День 27 апреля 1978 года вошел в историю как день Апрельской революции в Афганистане. Убийство Сардара (афганский аналог титулов князя или принца) Мухаммеда Дауда привело к вооруженным столкновениям с оппозиционными силами. В стране началась гражданская война. Офицеры армии, поголовно обучавшиеся в СССР, поддержали лидеров
По информации «АиФ», «Газеты. Ру», ИД «КоммерсантЪ», «РИА Новости» и открытых источников