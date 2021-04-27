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01:32 (мск), источник: Известия

Бразильские ученые признали вакцину «Спутник V» безопасной

Эксперты министерства науки, технологии, инноваций и коммуникаций Бразилии признали безопасной российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» и одобрили ее коммерческий выпуск на территории страны. Об этом в понедельник, 26 апреля, сообщается на сайте ведомства.

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Источник: AP 2020

«Национальная техническая комиссия по биобезопасности CTNBio министерства науки, техники и инноваций одобрила коммерческий выпуск вакцины под названием «Гам-КОВИД-ВАК», — сказано в тексте.

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Глава комитета Паулу Баррозу во время трансляции в Twitter отметил, что эксперты единогласно пришли к выводу, что вакцина «Спутник V» безопасна.

6 апреля в Кремле рассказали, что президент России Владимир Путин обсудил с бразильским коллегой Жаиром Болсонару производство «Спутника V» в этой стране.

В конце марта посольство России в Бразилии сообщило в Facebook, что компания BTHEK Biotecnologia произвела пилотную партию «Спутник V».

Первая в России и мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована 11 августа. Препарат «Спутник V» разработали специалисты Центра имени Гамалеи.

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