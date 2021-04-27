Бразильские ученые признали вакцину «Спутник V» безопасной

«Национальная техническая комиссия по биобезопасности CTNBio министерства науки, техники и инноваций одобрила коммерческий выпуск вакцины под названием «Гам-КОВИД-ВАК», — сказано в тексте.
Глава комитета Паулу Баррозу во время трансляции в Twitter отметил, что эксперты единогласно пришли к выводу, что вакцина «Спутник V» безопасна.
6 апреля в Кремле рассказали, что президент России Владимир Путин обсудил с бразильским коллегой Жаиром Болсонару производство «Спутника V» в этой стране.
В конце марта посольство России в Бразилии сообщило в Facebook, что компания BTHEK Biotecnologia произвела пилотную партию «Спутник V».
Первая в России и мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована 11 августа. Препарат «Спутник V» разработали специалисты Центра имени Гамалеи.