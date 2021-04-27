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09:51 (мск), источник: RTVi

Итальянца заставили покинуть остров, на котором он 32 года жил один

В Италии 81-летний мужчина Мауро Боранди по требованию властей должен покинуть остров Буделли, на котором он жил с 1989 года. Об этом сообщает Би-би-си.

«Я уйду с надеждой, что в будущем Буделли будет защищен так, как я защищал его 32 года», — написал мужчина в фейсбуке. До 2019 года мужчина активно вел страницу в Twitter и публиковал там пейзажи острова.

Сейчас, кроме Боранди, на острове обитает множество диких кроликов, а также у острова есть отличительная черта — розовый песок. «Я был сыт по горло многими вещами в нашем обществе: потребительством и политической ситуацией в Италии. Я решил переехать на необитаемый остров в Полинезии, подальше от цивилизации. Я хотел начать новую жизнь рядом с природой», — объяснял свой переезд Борнади.

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В 2020 году президент национального парка Ла-Маддалена заявил, что Моранди незаконно переоборудовал свою хижину — бывшую радиостанцию времен Второй Мировой войны. Итальянцы собрали больше 70 тысяч подписей, чтобы власти позволили мужчине остаться на острове. Однако 25 апреля Мауро объявил о своем решении покинуть Буделли — он решил переехать в небольшую квартиру на соседнем острове.

Остров Буделли расположен в 7 км от северного побережья Сардинии. В 2013 году его продали на аукционе за €2,94 миллиона. Новым владельцем острова стал новозеландский предприниматель. Остров тогда выставили на продажу, ведь обанкротился его предыдущий владелец — миланское агентство недвижимости. Однако Национальный парк обжаловал в суде аукцион и после трех лет тяжб (в 2016 году) суд постановил, что спорный актив должен быть передан в управление Национальному парку.

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