Эксперты оценили рост заболеваемости COVID-19 в Москве

«Столичный регион может служить общероссийским “термометром заболеваемости”, поскольку в Москве высокая плотность населения и достаточно эффективная логистическая система отображения данных по заболеваемости. Средненедельные показатели демонстрируют рост заболеваемости за месяц. С марта по апрель она выросла примерно на 30%», — отметил он.
В Москве 26 апреля зафиксировали 2687 новых случаев заболевания. Неделю назад в столице заболели 2279 человек, а еще неделей ранее — 1833.
Эксперт связывает увеличение заболеваемости с тем, что всё больше людей перестают соблюдать санитарные нормы из-за усталости от пандемии. При посещении общественных мест многие не надевают маски. Из-за всеобщей расслабленности цифры растут.
«Переломить ситуацию может только вакцинация. Сейчас власти заявляют о готовности 25 млн доз вакцины. Если удастся до конца мая реализовать хотя бы 16 млн доз, это крайне положительно скажется на эпидобстановке в стране», — отметил Павел Волчков.
20 апреля мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге написал об ухудшении ситуации с коронавирусом в столице и необходимости стимулировать граждан делать прививки.