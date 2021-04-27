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04:28 (мск), источник: Известия

Эксперты оценили рост заболеваемости COVID-19 в Москве

С конца марта показатели заболеваемости коронавирусом в столице стабильно растут каждую неделю, сообщил «Известиям» руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

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Источник: Известия

«Столичный регион может служить общероссийским “термометром заболеваемости”, поскольку в Москве высокая плотность населения и достаточно эффективная логистическая система отображения данных по заболеваемости. Средненедельные показатели демонстрируют рост заболеваемости за месяц. С марта по апрель она выросла примерно на 30%», — отметил он.

В Москве 26 апреля зафиксировали 2687 новых случаев заболевания. Неделю назад в столице заболели 2279 человек, а еще неделей ранее — 1833.

Эксперт связывает увеличение заболеваемости с тем, что всё больше людей перестают соблюдать санитарные нормы из-за усталости от пандемии. При посещении общественных мест многие не надевают маски. Из-за всеобщей расслабленности цифры растут.

«Переломить ситуацию может только вакцинация. Сейчас власти заявляют о готовности 25 млн доз вакцины. Если удастся до конца мая реализовать хотя бы 16 млн доз, это крайне положительно скажется на эпидобстановке в стране», — отметил Павел Волчков.

20 апреля мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге написал об ухудшении ситуации с коронавирусом в столице и необходимости стимулировать граждан делать прививки.

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