Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 27 апреляАпрельская революция в Афганистане, крупнейшая катастрофа на речном транспорте, подписание Петром I указа о приглашении иностранцев на поселение в Россию и другие события
Фоторепортажи
20Тяжелый атом: что происходит в зоне отчуждения
34Названы победители конкурса Sony World Photography Awards 2021
07:55 (мск), источник: Известия

Российские ученые создали на треть менее калорийную колбасу

Российские ученые разработали рецепт колбасы, почти на треть менее калорийной в сравнении с оригинальным деликатесом. При этом вкус продукта остался традиционным, утверждают его создатели из Волгоградского государственного технического университета (ВолгГТУ).

Источник: Известия

За оригинальный рецепт ученые взяли колбасный хлеб «Чайный». Продукт состоял из фарша, молока и ряда специй. Чтобы сохранить привлекательность продукта для покупателя, но сделать его более полезным, исследователи внесли в рецепт несколько изменений.

Сначала ученые снизили жирность продукта за счет замены смеси для фарша из говядины и свинины мясом индейки. Далее вместо свиного шпика, они внесли в состав 5% порошка топинамбура.

Это многолетнее растение, клубни которого (из них и сделан порошок) напоминают помесь картофеля и корней имбиря. В составе корней топинамбура содержится около 70% инулина.

«Добро пожаловать на пост»
Продолжение истории о постапокалиптическом будущем России

По словам ученых, внесение 5% порошка топинамбура вместо свиного шпика стабилизирует консистенцию фарша за счет свойства инулина имитировать консистенцию жира. Именно такая концентрация сохраняет оригинальный вкус продукта. Увеличение влагосвязывающей и влагоудерживающей способности фарша обусловлено свойствами инулина.

В ходе исследований ученые сравнили физико-химические показатели контрольного образца, то есть чайной колбасы, и нового продукта. Массовая доля жиров в колбасе с порошком топинамбура стала меньше в два раза. Зато белков и углеводов стало больше на треть. Это нашло отражение и в энергетической ценности, которая снизилось на 30%, с 232 ккал на 100 г до 163 ккал.

Оба образца имели вкус и запах, свойственные обычной колбасе, а также светло-розовый цвет.

Во время загрузки произошла ошибка.
 За руль — сел: наказание для пьяных водителей хотят ужесточить до июня
Апрельские вирусы: ждать ли всплеска заболеваемости COVID-19 в Москве
Бразильский регулятор не разрешил импорт «Спутника V»
Шесть кораблей и подводных лодок заложат в России ко Дню Победы
Счетная палата заявила о неэффективности Корпорации МСП
Россия готова рассмотреть проект о денонсации ДОН
Минтруд разъяснил работу компаний на «длинных» майских выходных
Украина планирует использовать новейшие ядерные реакторы
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
"Предупреждение Москве": "Сверхсекретный" самолёт подняли в небо
Политолог назвал 4 украинских города, которые хотят войти в РФ
Россия показала свою главную ударную силу
Кино
Зудина, Снигирь с Цыгановым, Высоцкая с мужем на «Нике 2021» Церемония вручения престижной российской кинопремии состоялась при участии крупнейших звезд
Новости партнеров
Россией будет править новый лидер. Пророчество Глобы
КПРФ провалят выборы. Эксперты предсказали результаты
Петр I и другие правители Руси: кем они были по национальности
Лекарства в село. Принят закон "Единой России" о передвижных аптеках
Популярные темы на «Детях»
Муж уехал работать в другой город, мы с дочкой живем одни 339
Вторник. Картинки. 237
Как Вам новая инициатива? 112
Идея фикс 112
Леди
Робби, Уизерспун, Зендая: звезды блистали на «Оскаре» Голливудские знаменитости блистали на красной дорожке главной кинопремии года
Дом
Как выглядит крохотная квартира для сдачи в аренду (фото)
7 потрясающих обновлений интерьера с плиткой-самоклейкой
6 советов для удобного и красивого освещения ванной комнаты
Одеяло с рукавами и шелковая маска: выбираем уютные вещи
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь