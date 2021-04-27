Пятая часть россиян поменяли планы на май после указа Путина

После того как президент Владимир Путин своим указом увеличил количество нерабочих дней на майские праздники до десяти, почти пятая часть россиян поменяли свои планы на длинные выходные, следует из опроса, проведенного сервисом Superjob (есть у РБК). Доля тех, кто намеревался работать несмотря на праздники, сократилась.
Опрос проводился с 24 по 26 апреля во всех регионах России среди экономически активного населения старше 18 лет. Выборка — 1,6 тыс. человек.
Отвечая на вопрос о планах, 18% респондентов сообщили, что изменили их после того, как дни с 1 по 10 мая стали нерабочими. 70% сообщили, что планы не поменялись. До объявления каникул работать в майские праздники собирались максимальное, по данным Superjob, с 2012 года число россиян — 17%. Сейчас их количество снизилось до 13%.
Больше половины опрошенных (55%) намерены провести длинные выходные дома, в родном городе. На втором месте по популярности (13%) вариант «на даче или в деревне». Доля тех, кто отдыхает на майских праздниках на даче, в два раза сократилась с 2012 года, когда этот вариант выбирали 26% респондентов. Минимальная доля тех, кто выбрал такой вариант отдыха, была в пандемийном 2020 году (7%).
На природе во время праздников будут отдыхать 7%, провести их в поездке по России намерены 3%, в гостях — 1%. Вариант отдыха за границей не выбрал ни один респондент.
Доля тех, кто проведет длинные выходные на работе, составила 13%. До объявления первой декады мая нерабочей она была 17%.
Superjob опубликовал часть вариантов открытых ответов россиян, принимавших участие в опросе. Часть опрошенных оказались рады дополнительному отдыху: «Появилась возможность выбраться на природу…» «Больше времени проведу в поездках…» Другие указали на недостатки продления выходных: «Поликлиника отказывает в процедурах на основании продления выходных…» «Подарок» для честных бизнесменов. Из чего платить зарплату в эти дни? Бюджетом это не предусмотрено…
По оценкам опрошенных РБК экспертов, объявление в России четырех дней, с 4 по 7 мая, нерабочими без ввода жесткого локдауна и с сохранением зарплаты не должно значительно отразиться на макроэкономических показателях. Выходные дни дают вычет из производства, но приносят плюс к потреблению, отмечают они.
Согласно ранее проведенному опросу Superjob, идею увеличить продолжительность майских праздников поддерживает в общей сложности половина населения страны (50%). 17% респондентов считают, что длинные майские праздники не нужны в отличие от новогодних каникул. Столько же участников опроса полагают, что стране не требуются ни майские, ни новогодние каникулы.