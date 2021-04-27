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10:57 (мск), источник: Известия

Аналитики подсчитали стоимость свадьбы в 2021 году

Специалисты сервисов «СберУслуги» и «Сбермаркет» в ходе исследования выяснили, что средняя стоимость небольшой свадьбы на 15 человек в 2021 году составит от 170 тыс. рублей.

Источник: Агентство «Москва»

В указанную сумму входят банкет для гостей, праздничный макияж и прическа, а также услуги ведущего, видеографа и фотографа, аренда помещения, декор и дизайн приглашений. При подсчете учитывались средние цены по Москве за период с января по апрель текущего года.

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В то же время эксперты уверены, что запоминающуюся свадьбу можно организовать без больших затрат. В первую очередь следует заранее составить план праздника и выбрать место для празднования.

«Имея четкое представление, куда проще организовать запоминающийся праздник. Выберите заранее место для празднования, так как в сезон будет сложно найти кафе или площадку, которые вам понравятся и будут соответствовать пожеланиям по бюджету», — пишет «РИА Новости» во вторник, 27 апреля.

Также эксперты подчеркивают, что с бюджетом праздника следует определиться заранее, причем сумма должна быть посильной. Ориентироваться стоит из расчета, что примерно треть суммы уйдет на меню для банкета и аренду помещения, а остальное — на декор, сборы невесты, фото- и видеосъемку и ведущего. Также в бюджет стоит заложить 10% на непредвиденные траты.

Чтобы сэкономить, можно взять платье невесты и костюм жениха в прокате или найти подходящую одежду в масс-маркете. Также можно выбрать ресторан в центре города в будние дни, так как обычно в это время они пустуют и с радостью примут гостей без наценки. Ведущего, в свою очередь, можно заказать на два-три часа.

В марте сообщалось, что парам в Москве на Красную горку предложили заключить брак в кабине канатной дороги на Воробьевых горах. Отмечалось, что заключить брак в воздухе можно будет впервые в России.

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