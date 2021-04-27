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13:33 (мск), источник: РБК

Маск описал освоение Марса фразой «куча людей умрет вначале»

Основатель SpaceX признал, что добраться до Марса «непросто» и немало людей может умереть в начале колонизации планеты. При этом он указал на то, что в проекте будут участвовать только добровольцы и их уже много.

Источник: AP 2020

За освоение Марса человечеству, возможно, придется заплатить жизнями первых добровольцев, которые отправятся на Красную планету. Об этом сообщил глава американской компании SpaceX Илон Маск в интервью фонду Xprize, который занимается поддержкой инноваций.

Честно говоря, куча людей, вероятно, умрет вначале. Добраться туда непросто.
Илон Маск

Маск добавил, что на изучение Марса будут отправлять только добровольцев. Собеседник Xprize указал, что существует большое количество желающих принять участие в такой экспедиции.

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По словам предпринимателя, их ждут «славное путешествие» и «потрясающий опыт». «Да, можно умереть. Будет неудобно, и еда, вероятно, будет не очень хорошей, и прочие подобные вещи. Но если вас привлекает трудное и опасное, но славное приключение, то Марс — самое подходящее для него место», — резюмировал Маск.

По мнению основателя SpaceX, покорение Марса, как и других планет, необходимо для выживания человечества.

В прошлом году Маск говорил, что его компания сможет впервые доставить человека на Марс через шесть лет. «Если нам повезет, то, может, и за четыре года», — предполагал он. Отправка беспилотной миссии SpaceX на Марс планируется в течение двух лет.

К 2050 году предприниматель планирует отправить на Марс 1 млн человек.
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Для этого понадобится флот из 1 тыс. звездолетов, уточнял он. По словам Маска, он готов предоставлять ссуды и рабочие места на Марсе тем, кто не сможет позволить себе оплатить перелет.

Запланированное строительство города для колонизаторов на Марсе потребует значительных вложений, признавал основатель SpaceX. Он допускал, что может распродать все свое имущество для финансирования этого проекта. Другой причиной, по которой он может это сделать, Маск называл желание продемонстрировать миру, насколько решительно он настроен на реализацию марсианского проекта.

«Фактически, у меня почти не останется собственности, имеющей денежную ценность, кроме акций компаний. Если на работе дела идут напряженно, мне нравится просто спать на фабрике или в офисе. И, очевидно, нужно какое-то жилье, если там будут мои дети. Но я могу его просто снимать или еще что-нибудь», — пояснял он.

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