Американские ученые рассказали, чем полезны сплетни

Специалисты обратили внимание на результаты проводившихся ранее исследований, согласно которым в среднем около 14 процентов разговоров между людьми на протяжении дня являются сплетнями, чаще всего нейтральными.
Чтобы проверить, какую роль сплетни играют в общении, ученые предложили добровольцам сыграть в игру, для которой участников поделили на группы из шести человек. Еженедельно каждый имел право вложить десять долларов в общий фонд или оставить деньги себе. В обоих случаях суммарный фонд умножался в полтора раза и каждый участник получал его долю.
Как выяснилось, сплетни помогали участникам эксперимента укрепить групповые связи и увереннее работать «в команде».
Научная работа ученых тему была опубликована в журнале Current Biology.