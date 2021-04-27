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15:09 (мск), источник: Московский комсомолец

Американские ученые рассказали, чем полезны сплетни

Группа ученых, представляющих Дартмутский колледж в США, пришла к выводу, что сплетни могут приносить пользу. Об этом свидетельствуют результаты эксперимента.

Источник: Reuters

Специалисты обратили внимание на результаты проводившихся ранее исследований, согласно которым в среднем около 14 процентов разговоров между людьми на протяжении дня являются сплетнями, чаще всего нейтральными.

Чтобы проверить, какую роль сплетни играют в общении, ученые предложили добровольцам сыграть в игру, для которой участников поделили на группы из шести человек. Еженедельно каждый имел право вложить десять долларов в общий фонд или оставить деньги себе. В обоих случаях суммарный фонд умножался в полтора раза и каждый участник получал его долю.

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Как выяснилось, сплетни помогали участникам эксперимента укрепить групповые связи и увереннее работать «в команде».

Научная работа ученых тему была опубликована в журнале Current Biology.

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