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11:38 (мск), источник: ТАСС

В России за сутки выявили 8 053 заразившихся коронавирусом. Это минимум за семь месяцев

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 8 053. Это минимум с 27 сентября прошлого года, следует из данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

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Источник: РИА "Новости"

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,17%. В общей сложности, по информации штаба, в стране заразились 4 779 425 человек.

В частности, в Москве выявили 2 098 новых случаев, в Санкт-Петербурге — 712, в Подмосковье — 592, в Ростовской области — 230, в Самарской — 183, в Нижегородской — 170, в Воронежской — 165.

Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, снизилось до 267 767, следует из данных штаба.

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Число умерших и выздоровевших

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 392 против 356 днем ранее, до 108 980. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,28%, следует из данных штаба.

В частности, в Москве зарегистрировали 58 смертей, в Санкт-Петербурге — 38, в Свердловской области — 15, в Московской и Самарской областях — по 14, в Ростовской области — 13, в Нижегородской — 12, в Краснодарском и Пермском краях — по 11.

Число вылечившихся после коронавируса в России возросло за сутки на 8 039, до 4 402 678. Доля выздоровевших, согласно данным штаба, осталась на уровне 92,1% от общего числа заразившихся.

Ситуация в Москве

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 2 098 против 2 687 днем ранее, до 1 085 094. В относительном выражении прирост числа инфицированных, по данным штаба, составил 0,19%.

За сутки в Москве зарегистрировали 58 смертей из-за коронавируса. Всего в столице умерли 18 148 заболевших.

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