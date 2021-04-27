Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 В Госдуме заявили о возможности трех новых праздничных выходных Это возможно при условии перехода на четырехдневную рабочую неделю
Фоторепортажи
1635 лет назад взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской АЭС
39Объявлены победители конкурса All About Photo Awards 2021
12:25 (мск), источник: ТАСС Наука

В геноме коронавируса нашли две новые опасные мутации

Вероятно, благодаря им SARS-CoV-2 может лучше сопротивляться иммунитету.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
12:51 (мск)Еще 1 423 пациента вылечились от коронавируса в Москве
Новости по темеПолная статистика
Источник: AP 2020

ТАСС, 27 апреля. Вирусологи обнаружили в геноме коронавируса нового типа две новых мутации, благодаря которым SARS-CoV-2 может лучше бороться с антителами. Результаты исследования ученые опубликовали на bioRxiv.

Новость
В РАН рассказали подробности о вакцине от COVID-19 в виде молочного напитка

«При изучении эволюции коронавируса все внимание исследователи уделяли мелким заменам в структуре его генома, а крупные и небольшие вставки практически не изучали. Мы заполнили этот пробел, обнаружив, что подобные изменения могут сильно менять антигенный профиль белков оболочки SARS-CoV-2. В частности, вставки ins246DSWG и ins15ATLRI, открытые в январе 2021 года, могут сделать вирус стойким к действию антител», — пишут исследователи.

За год пандемии в геноме коронавируса нового типа появилось много мелких мутаций. Некоторые из них увеличили заразность SARS-CoV-2, что из-за чего вирус быстро распространился по всей планете. Подавляющее большинство подобных изменений произошло в той части РНК коронавируса, которая управляет производством белков его оболочки.

Американские и российские вирусологи под руководством ведущего научного сотрудника Национального центра биотехнологической информации США Евгения Кунина заинтересовалась, как на эволюцию коронавируса могут влиять другие типы мутаций, из-за которых в его геноме появляются новые вставки. Для этого исследователи проанализировали почти полмиллиона геномов SARS-CoV-2, которые ученые со всего мира расшифровали за все время пандемии.

Сравнив эти геномы с оригинальной версией вируса из Уханя, ученые обнаружили в РНК около тысячи образцов SARS-CoV-2 полторы сотни уникальных вставок разных конфигураций.

Проанализировав их, биологи пришли к выводу, что подавляющее большинство подобных вставок было очень короткими — не более трех четырех нуклеотидов.

Новость
Перед COVID-19 европейцы оказались уязвимее азиатов

Эти вставки оказались распределены по геному крайне неравномерно: множество было сосредоточено в тех участках РНК вируса, которые управляет производством определенной части S-белка — ключевой части оболочки SARS-CoV-2, которая отвечает за проникновение коронавируса в заражаемые клетки.

Две подобные вставки, ins246DSWG и ins15ATLRI, значительно меняют структуру той части оболочки вируса, с которой связываются многие антитела из крови переболевших.

Поэтому ученые предполагают, что появление подобных вставок поможет коронавирусу стать более стойким к антителам и клеточному иммунитету. Дальнейшие наблюдения за эволюцией SARS-CoV-2 покажут, насколько вероятен подобный сценарий, подытожили Кунин и его коллеги.

Следует добавить, что статью ученых не рецензировали независимые эксперты и не проверяли редакторы научных журналов, как это обычно бывает в подобных случаях. Поэтому к выводам из нее и аналогичных статей нужно относиться осторожно.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Генетики нашли причину короткой жизни мужчин
Томография показала, как кофе влияет на мозг
Минпросвещения обнаружило возмутивший Путина учебник истории
Странные подробности появились в деле о кончине Марадоны
Студентов вузов отпустят на дополнительные майские каникулы
В Бельгии расцвел знаменитый «Синий лес»
Счетная палата заявила о неэффективности Корпорации МСП
Итальянец покинет остров, на котором жил в одиночку 32 года
Авто
Купил или подарили: загадка нового автомобиля Поперечного Фанаты стендап-комика гадают, что за машину он забрал из автосалона
Новости партнеров
Новый указ Мишустина по ЖКХ - на радость пенсионерам
Что нужно знать предпринимателям для успешного бизнеса
Петр I и другие правители Руси: кем они были по национальности
Конец эры имплантов: ученые придумали, как отрастить выпавшие зубы
Дети
Валерий Меладзе впервые опубликовал фото новорожденной дочки Кадр растрогал поклонников артиста
Леди
Павла Прилучного после развода перестали узнавать поклонники Актер привел фанатов в недоумение внешним видом
Дом
Как выглядит крохотная квартира для сдачи в аренду (фото)
7 потрясающих обновлений интерьера с плиткой-самоклейкой
6 советов для удобного и красивого освещения ванной комнаты
Одеяло с рукавами и шелковая маска: выбираем уютные вещи
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь