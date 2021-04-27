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12:32 (мск), источник: Питомцы Mail.Ru

Собака выбежала на дорожку во время школьных соревнований — и победила

А еще почти побила рекорд Усэйна Болта.

В штате Юта (США) на днях прошли соревнования по легкой атлетике. Среди участников — ученики нескольких школ… и один пес, который внезапно выбежал на дорожку во время эстафеты и не оставил школьникам шанса на победу.

Собака ворвалась в состязание на последней стометровке и благодаря быстрым лапкам в секунды настигла лидера гонки Грейси Лейни. Сама же девочка, похоже, не расстроилась, что первое место пришлось уступить: «Лол, я не могу поверить, что меня победила собака», — написала девушка в соцсетях.

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Как оказалось, собака преодолела 100 метров за 10,5 секунды — почти на секунду больше мирового рекорда, который Усэйн Болт поставил в 2009 году.

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