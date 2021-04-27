Голикова назвала срок появления коллективного иммунитета к COVID-19 в России

16:28 (мск), источник: Известия
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«Приблизительная дата достижения коллективного иммунитета в Российской Федерации — это сентябрь 2021 года. В разных субъектах
Накануне Голикова рассказала, что первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции привиты почти 12 млн россиян, а обе дозы препарата получили 7,5 млн человек.
21 апреля
При этом специалист напомнил, что коллективный иммунитет формируется и за счет тех, кто прошел вакцинацию, и за счет тех, кто переболел COVID-19.
С 18 января в России проходит масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим.