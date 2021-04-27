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16:28 (мск), источник: Известия

Голикова назвала срок появления коллективного иммунитета к COVID-19 в России

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции в России может быть сформирован в сентябре.

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Источник: РИА "Новости"

«Приблизительная дата достижения коллективного иммунитета в Российской Федерации — это сентябрь 2021 года. В разных субъектах по-разному. Все зависит от интенсивности вакцинации», — сказала она на заседании совета законодателей при Федеральном собрании во вторник, 27 апреля.

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Накануне Голикова рассказала, что первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции привиты почти 12 млн россиян, а обе дозы препарата получили 7,5 млн человек.

21 апреля врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков заявил, что коллективный иммунитет к COVID-19 в России, который необходим для контроля за эпидемиологическим процессом, может сформироваться не раньше конца лета текущего года.

При этом специалист напомнил, что коллективный иммунитет формируется и за счет тех, кто прошел вакцинацию, и за счет тех, кто переболел COVID-19.

С 18 января в России проходит масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим.

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