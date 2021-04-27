Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 27 апреляАпрельская революция в Афганистане, крупнейшая катастрофа на речном транспорте, подписание Петром I указа о приглашении иностранцев на поселение в Россию и другие события
Фоторепортажи
20Тяжелый атом: что происходит в зоне отчуждения
10Животные Чернобыля
13:13 (мск), источник: ТАСС

Умер актер Кахи Кавсадзе, сыгравший в фильме «Белое солнце пустыни»

Ему было 85 лет.

Источник: РИА "Новости"

ТБИЛИСИ, 27 апреля. /ТАСС/. Грузинский актер Кахи Кавсадзе, сыгравший в культовом фильме «Покаяние» режиссера Тенгиза Абуладзе, умер в Тбилиси на 86 году жизни после продолжительной болезни. Об этом во вторник ТАСС сообщил Леван Ратиани — директор Первой университетской клиники Тбилиси, в которой актер проходил лечение.

«Да, к сожалению, он умер», — сказал Ратиани.

Кавсадзе находился в клинике с февраля. Он попал туда во второй раз за последние несколько месяцев. В первый раз в конце ноября 2020 года он был госпитализирован с коронавирусом, однако вскоре выздоровел.

Кавсадзе родился в июне 1935 года. С 1959 года он был актером театра Руставели. В 1981 году ему присвоили звание народного артиста Грузинской ССР. За свою карьеру помимо «Покаяния» Кавсадзе снялся в таких известных советских фильмах, как «Белое солнце пустыни», «Мелодии верийского квартала», «Древо желаний» и других.

Кахи Кавсадзе
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
 После случая с космической туристкой в РКК «Энергия» задумались: как облегчить жизнь экипажу
Один ребенок из 100 рождается с необычными половыми хромосомами, гонадами или гениталиями. Иногда это сразу бросается в глаза
Минпросвещения обнаружило возмутивший Путина учебник истории
Кремль разъяснил ситуацию с кешбэком за детский отдых
В геноме коронавируса нашли две новые опасные мутации
В Бельгии расцвел знаменитый «Синий лес»
Странные подробности появились в деле о кончине Марадоны
Счетная палата заявила о неэффективности Корпорации МСП
Gnezdo.ru
ВМФ РФ подготовил "жёсткую" встречу ВМС Британии
Три предсказания Ванги, которые начинают сбываться
Вот почему вдова Мягкова не появилась на кладбище
Пророчества Мессинга о России сбываются
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
"Предупреждение Москве": "Сверхсекретный" самолёт подняли в небо
Россия показала свою главную ударную силу
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Горячие темы на Авто
Надо как-то исправлять ситуацию. 190
Тема про жадность или плюсы и минусы моногородка . 172
"Чернобыль" ------- кино... 162
Занимается ли кто копированием автомобильных ключей? 115
Новости партнеров
Россией будет править новый лидер. Пророчество Глобы
75 000 руб. выплатят всем без исключения пенсионерам
С 27-го апреля вводится ряд ограничений для держателей карт "Мир"
Что ждет пенсионеров: комментарий к заявлению Мишустина
Gnezdo.ru
Как сейчас живет сбежавший из РФ Дьяченко
Мария Порошина показала подросшую дочь от Куценко
Вооруженный конфликт России и США: НАТО не спасет
Редкой красоты ребёнок. Не зря столько скрывала
Леди
Робби, Уизерспун, Зендая: звезды блистали на «Оскаре» Голливудские знаменитости блистали на красной дорожке главной кинопремии года
Дом
Как выглядит крохотная квартира для сдачи в аренду (фото)
7 потрясающих обновлений интерьера с плиткой-самоклейкой
6 советов для удобного и красивого освещения ванной комнаты
Одеяло с рукавами и шелковая маска: выбираем уютные вещи
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь