13:13 (мск), источник: ТАСС
Умер актер Кахи Кавсадзе, сыгравший в фильме «Белое солнце пустыни»
Ему было 85 лет.
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ТБИЛИСИ, 27 апреля. /ТАСС/. Грузинский актер Кахи Кавсадзе, сыгравший в культовом фильме «Покаяние» режиссера Тенгиза Абуладзе, умер в Тбилиси на 86 году жизни после продолжительной болезни. Об этом во вторник ТАСС сообщил Леван Ратиани — директор Первой университетской клиники Тбилиси, в которой актер проходил лечение.
«Да, к сожалению, он умер», — сказал Ратиани.
Кавсадзе находился в клинике с февраля. Он попал туда во второй раз за последние несколько месяцев. В первый раз в конце ноября 2020 года он был госпитализирован с коронавирусом, однако вскоре выздоровел.
Кавсадзе родился в июне 1935 года. С 1959 года он был актером театра Руставели. В 1981 году ему присвоили звание народного артиста Грузинской ССР. За свою карьеру помимо «Покаяния» Кавсадзе снялся в таких известных советских фильмах, как «Белое солнце пустыни», «Мелодии верийского квартала», «Древо желаний» и других.