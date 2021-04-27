ВОЗ призвала россиян проявить осторожность во время майских праздников

«По возможности следует проводить мероприятия на улице или ограничить продолжительность мероприятия и число присутствующих на нем лиц, надлежащим образом обеспечив соблюдение ими физической дистанции, правил гигиены рук, масочного режима, а также вентиляцию и проветривание помещений. Люди могут чувствовать себя неловко из-за необходимости носить маску и соблюдать физическую дистанцию, находясь среди друзей и родственников, но эти меры играют значительную роль в защите здоровья и обеспечении безопасности каждого. Если вы отправляетесь в поездку, избегайте переполненного транспорта», — заявила ТАСС Вуйнович.
Она напомнила о повышенной опасности распространения инфекции из-за проведения праздничных мероприятий.
Любые праздники — это время, которое мы проводим с семьей и нашим ближайшим окружением. Важно помнить, что мероприятия и встречи, где собираются вместе люди всех возрастов, в том числе родственники и друзья, влекут за собой существенный риск более интенсивной передачи COVID-19.
Мелита Вуйновичпредставитель ВОЗ в России
Вуйнович указала на ответственность, которую несет каждый в праздничный период, а также на возможность внести личный вклад в борьбу с пандемией. «Индивидуальные решения, принимаемые нами в период праздников и каникул, скажутся не только на нас самих, но и на наших родных и близких, наших согражданах. Не нужно недооценивать важность принимаемых вами решений и вашу способность как индивида, родственника или члена общества влиять на дальнейший курс развития пандемии», — заключила она, призвав россиян беречь свое здоровье.
По ее словам, вакцинация от коронавирусной инфекции продемонстрировала эффективность и препятствует появлению новых штаммов.
«В настоящее время у нас появляется все больше и больше доказательств того, что вакцинация приносит пользу человеку и помогает предотвратить передачу инфекции. Массовая передача вируса, то есть большое количество инфицированных людей, представляет собой самый высокий риск мутации вируса и ухода новых вариантов из-под защиты вакцины, — сказала Вуйнович. — В то время, как ученые всего мира следят за появлением новых вариантов вируса и проверяют эффективность существующих вакцин, они также готовы адаптировать вакцины к изменяющемуся вирусу».
23 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях между майскими праздниками в 2021 году. Период отдыха продлится с 1 по 10 мая включительно. В документе подчеркивается, что данные меры приняты «в целях сохранения тенденции сокращения распространения новой коронавирусной инфекции» и для укрепления здоровья граждан РФ.