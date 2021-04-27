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14:28 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

В Туркменистане учредили новый национальный праздник — День алабая

Вслед за золотой статуей алабая в Туркменистане появился и новый одноименный праздник, сообщает газета Guardian.

Источник: Getty Images

Он отмечается в один день с праздником ахалтекинской породы лошадей, которую Туркменистан также считает своим национальным достоянием — 25 апреля.

В этот день в Ашхабаде был проведен конкурс среди собак этой породы. Победителя награждал сам президент Гурбангулы Бердымухамедов и его сын Сердар. Они вручили медаль собаке и автомобиль ее хозяину.

Ранее 63-летний Бердымухамедов, который управляет Туркменистаном с 2007 года, написал 272-страничную книгу об алабаях, а в 2017 году подарил президенту России Владимиру Путину на день рождения щенка.

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