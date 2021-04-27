Эксперты EMA завершили первый этап проверки вакцины «Спутник V» в России

«У нас завершился первый этап по экспертизе Европейского медицинского агентства. Ждем отчета и готовимся к инспекции на производственной площадке», — сказал Мурашко.
Накануне шведский правительственный координатор по вакцинам Рикард Бергстрём заявил, что инспекторы EMA прибыли в Россию для ознакомления с производством и результатами клинических испытаний препарата от коронавируса «Спутник V».
Регулятор ЕС с начала марта рассматривает документы российской вакцины для разрешения ее использования в ЕС. Препарат может получить одобрение EMA в мае.
Российская вакцина «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. По данным журнала The Lancet, ее эффективность составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет — 91,8%. При этом препарат на 100% защищает от тяжелого течения заболевания.
Вакцина зарегистрирована более чем в 50 странах, в том числе в двух государствах ЕС — Венгрии и Словакии.