20:58 (мск), источник: Life.ru
Россиянам перечислили уважительные причины неуплаты алиментов
Также Верховный суд напомнил и об ответственности за сознательное уклонение от выплат детям.
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Верховный суд перечислил жителям России основные случаи, в которых допускается неуплата алиментов. Отмечается, что всего таких причин может быть три.
Так, в первую очередь, неуплата алиментов допускается, если плательщик заболел и лишился трудоспособности. В частности, это касается тех случаев, когда по
В Верховном суде уточнили, что список вышеперечисленных причин не является конечным. В каждом отдельном случае нужно оценивать мотивы, материальное и семейное положение алиментщика. Также россиянам напомнили и об ответственности за сознательное уклонение от уплаты.
«Ответственность за неуплату алиментов предусмотрена статьёй “Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей” и может составить до 15 суток ареста. В случае повторного нарушения наступает уже уголовная ответственность. Максимальная санкция — год лишения свободы», — цитирует РИА «Новости» постановление пленума Верховного суда.