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19:56 (мск), источник: ТАСС

Победителям «Диктанта Победы» подарят билеты на парад Победы в Москве в 2022 году

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Участники «Диктанта Победы», показавшие лучшие результаты, получат билеты на парад Победы в Москве в 2022 году. Об этом сообщил заместитель секретаря генсовета «Единой России», федеральный координатор партпроекта «Историческая память», депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Источник: РИА "Новости"

«Федеральные победители получат уникальную возможность стать почетными гостями парада Победы на Красной площади 9 мая уже следующего года. Победа в нашей акции “Диктант Победы” — это еще и ценные призы», — отметил Хинштейн.

Он добавил, что выпускники школ, которые правильно ответят на все 25 вопросов теста в офлайн-формате, получат дополнительные преимущества при поступлении в вузы.

«Эта победа включается в перечень индивидуальных достижений абитуриентов. Нам кажется, что для школьников это будет очень хорошим стимулом», — добавил парламентарий.

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По его словам, основные темы теста будут касаться трагических событий первого года войны, первых поражений и побед, рядовых героев и великих советских полководцев, чьи юбилеи отмечаются в 2021 году. 125 лет исполняется Георгию Жукову и Константину Рокоссовскому.

Хинштейн добавил, что итоги тестирования будут известны к 24 июня.

Акция «Диктант Победы» 29 апреля пройдет в третий раз. Ее организуют «Единая Россия», Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество и движение «Волонтеры Победы». Партнеры диктанта — Россотрудничество, Российский союз ветеранов и другие. В прошлом году тест написали свыше миллиона человек в России и 75 зарубежных странах, из них очно — более 450 тысяч.

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