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18:04 (мск), источник: РБК

Путин анонсировал новые программы поддержки семей

Президент заявил, что зарплаты в реальном выражении «растут потихонечку», однако уровень доходов российских семей за время пандемии упал. «Будем дальше выстраивать наши программы поддержки российских семей поэтапно», — заверил он.

Источник: РИА "Новости"

Президент России Владимир Путин на заседании Совета законодателей при Федеральном собрании заявил, что российские власти продолжают прорабатывать новые шаги для поддержки семей с детьми, сообщает ТАСС.

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Глава государства напомнил об уже предпринятых мерах поддержки, некоторые из которых были объявлены в послании Федеральному собранию 21 апреля. «Это не последнее, что мы вместе с вами должны сделать», — обратился Путин к законодателям.

Как отметил президент, вопросы поддержки семей с детьми курирует вице-премьер Татьяна Голикова. «Мы вместе занимаемся этими вопросами, но будем делать все постепенно, но делать будем дальше обязательно, будем дальше выстраивать наши программы поддержки российских семей поэтапно», — заверил Путин.

Он попросил законодателей держать на постоянном контроле выполнение всех принятых решений по социальной поддержке граждан, семей с детьми. По его словам, дети, которые растут в неполных семьях, «к сожалению, находятся в наиболее уязвимом положении».

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«Тенденции в целом положительные, но пока рынок не восстановлен, заработные платы в реальном выражении растут потихонечку, но все-таки уровень доходов российских семей за время пандемии упал. Нужно поддержать семьи, в которых есть дети школьного возраста», — заключил глава государства.

В послании Федеральному собранию Путин объявил, что семьи с детьми-школьниками и теми, кто только пойдет в первый класс, получат в августе по 10 тыс. руб. на каждого учащегося. Помимо этого президент анонсировал ежемесячные выплаты семьям, где ребенка от восьми до 16 лет включительно растит один родитель. В среднем по стране размер такой выплаты составит 5650 руб. Также нуждающимся беременным женщинам государство будет выплачивать по половине прожиточного минимума ежемесячно до родов.

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Михаил Юшков

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