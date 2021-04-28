09:40 (мск), источник: BBC News Русская служба
200 «бомб замедленного действия» над Землей. Как космический мусор угрожает человеку
Чем вышедшие из эксплуатации космические объекты угрожают жизни на Земле?
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Десятки тысяч искусственных объектов вращаются на данный момент вокруг Земли. Большая их часть — это отработавшая ресурс или вышедшая из строя техника. Угроза ее столкновения с рабочими спутниками постоянно растет.
Американское правительство проспонсировало создание интерактивной карты, на которой почти в реальном времени можно отслеживать траекторию известного нам «космического мусора» — отходов и обломков техники, запущенной человеком в космос за последние 60 лет.
Особое внимание создатели карты уделили 200 самым крупным обломкам, столкновение с которыми может повлечь за собой катастрофические последствия.