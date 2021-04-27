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20:05 (мск), источник: Forbes

«Кто назначил его главой мирового здравоохранения?»: Гейтса раскритиковали за слова о патентах на вакцины

Ученые и активисты раскритиковали Билла Гейтса за его слова о патентах на вакцины от коронавируса. Миллиардер заявил, что производителям препаратов не нужно делиться формулами с развивающимися странами. Он также отметил, что не находит «удивительным» то, что жители богатых государств получили прививки первыми.

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Источник: AP 2020

Активисты, ученые и журналисты раскритиковали американского миллиардера Билла Гейтса из-за его взглядов в отношении патентов на вакцины от коронавируса. Об этом пишет Independent.

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Поводом для этого стало интервью Гейтса Sky News. На вопрос журналиста о том, считает ли он «полезной» идею временно приостановить действие патентов на препараты и поделиться формулами вакцин со всем миром, бизнесмен односложно ответил: «Нет».

Он пояснил, что в мире не так много заводов по производству вакцин, а люди «очень серьезно» относятся к их безопасности. «Перемещение вакцины, скажем, с фабрики Johnson & Johnson на завод в Индии — такого никогда не делали. <…> В данном случае [распространение препаратов] сдерживают не законы об интеллектуальной собственности. Нет такого, что где-то простаивает фабрика, которая получила разрешение регуляторов и готова производить чудесные безопасные вакцины. [Эти заводы] нужно испытывать, а каждый производственный процесс должен быть очень тщательно изучен», — отметил основатель Microsoft.

Гейтс также сказал, что не находит «удивительным» то, что богатые страны в первую очередь обеспечили вакцинами собственное население. По его словам, пандемия сильнее ударила по ним, чем по развивающимся государствам, но в ближайшие «три-четыре месяца» препараты станут доступны для всех.

При этом миллиардер признал «нечестным» тот факт, что «Великобритания и США вакцинируют 30-летних, в то время как в Бразилии и Южной Африке прививку получили еще не все 60-летние».

«Гейтс ведет себя как оптимист, но у него поистине мрачное видение мира, — прокомментировал слова миллиардера научный журналист Стивен Бураньи. — Мы не можем сделать больше вакцин, мы не можем поставить под угрозу прибыль, мы не можем доверить бедным странам наши технологии, они получат объедки после того, как мы поедим. Ужасно».

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С ним согласилась профессор права Университета Эссекса Тара Ван Хо. Она отметила, что из слов Гейтса можно сделать вывод, «что все человеческие жертвы в Индии были неизбежны, но Запад придет на помощь». На самом же деле США и Великобритания «стоят на шее развивающихся государств», отказываясь приостановить патенты на вакцины, заявила ученый. «Это отвратительно», — заключила она.

Глава британской некоммерческой организации Global Justice Now Ник Дирден также назвал позицию Гейтса «отвратительной», суммировав ее следующим образом: «В южных странах все не так уж и плохо, они должны быть рады получить наши лишние вакцины, в мире нет простаивающих заводов». «Кто назначил этого миллиардера главой мирового здравоохранения? Ах да, он сам и назначил», — возмутился Дирден.

Впервые с призывом временно отказаться от патентов на вакцины к их производителям обратились представители Индии и ЮАР, выступая в октябре 2020 года во Всемирной торговой организации. С тех пор эту идею поддержали почти 60 государств, писала Financial Times.

Против приостановки патентов выступили Великобритания, Швейцария, Евросоюз, а также США во главе с Дональдом Трампом.

Позднее главный торговый представитель США, назначенный новым американским президентом Джо Байденом, выразила заинтересованность в пересмотре позиции по этому вопросу. Кэтрин Тай заявила, что «изучает эффективность» отказа от патентов на вакцины, и отметила, что «рынок снова не смог удовлетворить потребности развивающихся стран в области здравоохранения».

Тимур Батыров

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