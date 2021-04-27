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20:08 (мск), источник: РБК

В ВОЗ предупредили об опасности COVID-19 на фоне «мягкого плато» в России

В России наблюдается «мягкое плато» по распространению коронавируса COVID-19, однако опасность резкого роста числа заразившихся сохраняется. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

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Источник: РИА "Новости"

«Даже в России мы находимся на плато или мягком снижении, но не везде. Более 8 тыс. [заразившихся] каждый день», — сказала она.

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По ее словам, ВОЗ согласна с рекомендациями Роспотребнадзора по мерам, направленным против коронавируса. «Нужно соблюдать все рекомендации, которые дают местные органы здравоохранения и Роспотребнадзор», — считает Вуйнович.

Она отметила, что даже привившиеся должны носить маски, поскольку они могут быть переносчиками инфекции. «Вакцина защищает в первую очередь человека, который вакцинирован. Это не значит, что вирус не попадает на его руки, рот, нос и что он не будет переносчиком вируса. Да, вирус не будет размножаться в его клетках, он не заболеет. Но он остается переносчиком, если не будет соблюдать гигиенические правила», — пояснила Вуйнович.

По ее мнению, темпы вакцинации в России недостаточно высоки. «Мне, конечно, хотелось бы, чтобы они были гораздо выше. Венгрия достигла 30%, некоторые другие страны уже 50%, так что надо ускорить темпы. Это очень важно, чтобы мы достигли быстро коллективного иммунитета», — сказала она.

Говоря о вводе ковид-паспортов, Вуйнович выразила мнение, что это является нецелесообразным, поскольку может привести к неравенству между странами.
Мелита Вуйнович
представитель ВОЗ в России

Сейчас введение паспорта вакцинации приведет к большому неравенству, надо заметить, что огромное число стран и людей не имеют возможности вакцинироваться, просто у них вакцины нет. представитель ВОЗ.

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23 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Россия вышла на плато по заболеваемости коронавирусной инфекцией. «Практически мы вышли на определенное плато в целом по стране», — сказала она. Вместе с тем Попова на встрече с главой государства Владимиром Путиным сообщила, что в течение последних недель в стране замедлились темпы снижения уровня заболеваемости. В связи с этим она предложила сделать выходными рабочие дни, которые выпали между майскими праздниками.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России COVID-19 обнаружили у 4,7 млн человек, из которых 4,4 вылечились, почти 109 тыс. скончались. На протяжении последних десяти дней в стране фиксируют менее 9 тыс. заболевших коронавирусом.

Михаил Юшков

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