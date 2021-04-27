Устойчив ли индийский вариант коронавируса к антителам переболевших и привитых?

Индийский штамм — хотя, пока не доказано его функциональное отличие от оригинального COVID-19, правильно говорить не «штамм», а «вариант» — был выявлен в штатах Махараштра и Западная Бенгалия еще в октябре прошлого года.
Варианту B.1.617 и его вариации B.1.618 свойственны мутации со сложно запоминаемыми названиями E484Q и L452R — именно это сообщили РИА Новости во Всемирной организации здравоохранения. Далее агентство указывает, что предварительные результаты исследований указывают, что данные мутации могут влиять на работу нейтрализующих антител у переболевших и вакцинированных и эффективность некоторых видов лечения моноклональными антителами.
Это действительно так, однако исследования проводились «in vitro», в лабораторных условиях, то есть акцент в предыдущем предложении следует делать на «могут влиять». Тем не менее в статье РИА Новости утверждается, что «таким образом, антитела, появившиеся у переболевшего COVID-19 человека, не помогут в борьбе с индийскими мутациями». Это не так. Как сообщила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович, организация «внимательно изучает» индийские варианты коронавируса, чтобы установить, насколько они опасны — то есть безапелляционных заявлений о свойствах вируса делать нельзя.
Кроме того, как уже сообщили в Центре Гамалеи, российская вакцина будет эффективной и против индийских вариантов.
«Как правило, уровень антител [вырабатывается] в 20, 30, 80 раз выше того, что необходимо для того, чтобы нейтрализовать все количество вируса, которое бывает в организме инфицированного на пике», — цитирует ТАСС главу организации Александра Гинцбурга.
Наконец, вроде бы беспрецедентные масштабы новой волны вируса в Индии, о которых в последние дни пишут в панических тонах едва ли не все западные и многие российские СМИ, следует оценивать с учетом численности населения страны.
На сегодня заболеваемость в Индии на душу населения в три раза ниже, чем в Турции; в два раза ниже, чем во Франции; и даже несколько ниже, чем в среднем по Евросоюзу.
Поэтому, даже если индийский коронавирус окажется в какой-то степени более опасным, чем оригинальный ковид, другие варианты — которые давно присутствуют и в ЕС, и в других странах, и, скорее всего, в России — вряд ли ему уступают.