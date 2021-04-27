Часть регионов продлит длинные майские выходные еще на день

В Пензенской области и Ставропольском крае длинные майские выходные, которые будут длиться во всей России непрерывно с 1-го по 10-е мая, растянутся еще на один день.
Это связано с тем, что на 11 мая (в этом году это вторник) выпадает Радоница — отмечаемый Церковью день поминовения усопших. Радоница традиционно объявляется выходным и в ряде других регионов России.
Глава Ставропольского края Владимир Владимиров в своем Instagram подтвердил, что 11 мая в регионе будет выходным днем. «Напомню, ещё в 2016 году мы установили, что Радоница — день поминовения усопших — должна быть выходным днём. По этому поводу принят краевой закон, он по-прежнему действует. Считаю это правильным. Поминать в этот день ушедших родных и близких людей — давняя народная традиция», — написал он.
Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко также ранее указывал на то, что 11 мая в регионе установлен нерабочий день из-за того, что на эту дату выпадает Радоница. «Буквально перед началом комиссии пришло сообщение, что первые 10 дней мая объявлены федеральными выходными и 11 — наш, региональный выходной. Можно сказать, что это вторые новогодние праздники со всеми вытекающими отсюда последствиями. Нам следует еще более серьезно самоорганизоваться», — заявил он на заседании оперативного штаба 23 апреля.
В связи с Радоницей 11 мая выходной день также будет объявлен в Саратовской области, Краснодарском крае, Адыгее. Кроме того, еще один дополнительный выходной будет объявлен 13 мая в Адыгее, Башкирии, Татарстане в связи с празднованием мусульманского Ураза-Байрама. Таким образом, в этих регионах в мае будет 17 выходных дней.
23 апреля президент Владимир Путин подписал указ, по которому 4—7 мая объявляются нерабочими днями с сохранением заработной платы. Объявить эти дни выходными ему рекомендовала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Таким образом планируется ограничить распространение коронавируса.