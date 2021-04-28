Новую вакцину от оспы могут зарегистрировать к осени

Вакцина уже прошла все стадии доклинических исследований, уточнили в центре. Также завершена первая фаза клинических исследований на 60 добровольцах, длившаяся два года. Сейчас же проходят вторая и третья фазы клинических исследований на 334 добровольцах.
Как пояснил «Известиям» директор центра Ринат Максютов, в последние годы значительно участились случаи заражения человека близкородственными вирусами.
«Это вирусы оспы коров и обезьян. Более того, достижения синтетической биологии последних лет демонстрируют возможность синтеза вируса натуральной оспы искусственно», — рассказал ученый.
Новый препарат представляет собой ослабленный живой вирус осповакцины (вирус, используемый для приготовления вакцины против натуральной оспы человека) с шестью «выключенными» генами вирулентности. В результате модификации ученые получили генетическую композицию, которая оптимально формирует иммунитет и при этом обладает высоким профилем безопасности.
Вакцина, созданная в центре «Вектор», относится уже к четвертому поколению вакцин. Это интеллектуальные генно-инженерные вакцины, в которых разработчики могут целенаправленно менять свойства.