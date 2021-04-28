04:09 (мск), источник: Известия
В России предупредили о возможном ухудшении содержания домов
Содержание домов в России может ухудшиться
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Замглавы ассоциации «ЖКХ и городская среда» Дмитрий Гордеев направил письма
«Удвоение проверяющих органов может привести к двойным штрафам за одно нарушение, разным предписаниям», — сказал «Известиям» Гордеев.
Законопроект большинство полномочий органов государственного жилищного надзора транслирует на органы муниципального жилконтроля. Необходимо четко разграничить их зоны ответственности, считает Дмитрий Гордеев.
Необходимо оставить государственный жилищный надзор ответственным органом за выполнением требований к содержанию общего имущества, государственных и частных квартир, а муниципальный жилконтроль делать только в отношении требований к муниципальным квартирам, уверен он.
В Минстрое «Известиям» сообщили, что ко второму чтению правительство РФ уже подготовило поправки в законопроект, которые устанавливают четкую границу между жилищным надзором и муниципальным контролем.