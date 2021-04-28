Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 28 апреляНачался штурм Рейхстага, состоялся первый полет космического туриста и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
34Названы победители конкурса Sony World Photography Awards 2021
1635 лет назад взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской АЭС
06:10 (мск), источник: Коммерсантъ

Поставщики сообщили ритейлу о повышении закупочных цен на гречку

Поставщики круп намерены повысить закупочные цены на продукцию, сообщили представители нескольких торговых сетей «Ведомостям». Минсельхоз разрабатывает меры, чтобы не допустить роста цен, сообщил представитель ведомства. Министерство рассчитывает сбалансировать предложение за счет увеличения посевных площадей в 2021 году.

Источник: Reuters

По информации издания, Минпромторг попросил ритейлеров предоставить информацию о динамике цен на крупу. Однако ведомство сообщило «Ведомостям», что «отдельно по ценам на крупы» запроса не было. Министерство проводит еженедельный мониторинг стоимости социально значимых продуктов.

О росте закупочных цен газете сообщили сети «Верный», «Красный Яр» и «Командор». По их информации, поставщики предлагают гречку с ростом стоимости на 7,5−15%, а пшено и овсяные хлопья — с ростом на 3−5%.
Читайте также
Панические войны: за распространение фейков о росте цен накажут по УК

«Верный» утверждает, что не принимает такие предложения, а «Командор» использует товарный запас по старым ценам. Ритейл объясняет рост цен дефицитом гречки на рынке, а также увеличением стоимости упаковки.

«Мистраль-трейдинг» и «Ресурс» не ответили на запросы, «Макфа» и АФГ «Националь» отказались от комментариев. «Магнит», X5 Retail Group, «Дикси», «Ашан», «Лента» и ФАС не ответили на запросы газеты.

Власти с 2020 года сдерживают цены на социально значимые продукты. Это произошло после критики президента Владимира Путина. Производители сахара и масла заключили соглашения с ритейлерами и правительством о фиксации цен. Введены пошлины и квоты на экспорт зерна, утверждены пошлины на экспорт подсолнечника и масла.

Во время загрузки произошла ошибка.
 В России появилось 3 миллиона финансовых наркоманов
Кэшбэк помешал детскому отдыху: бронирование остановилось
Путин анонсировал новые программы поддержки семей
Конституционный суд разрешил изымать единственное жилье
Ученые: ковид-катастрофа в Индии касается всего мира
В России предупредили о возможном ухудшении содержания домов
Часть регионов продлит длинные майские выходные еще на день
Россия проверит образцы купленной Словакией партии "Спутника V"
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
"Предупреждение Москве": "Сверхсекретный" самолёт подняли в небо
Россия показала свою главную ударную силу
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Горячие темы на Авто
Надо как-то исправлять ситуацию. 190
Занимается ли кто копированием автомобильных ключей? 116
Зажравшиеся люди- кто они? 114
На майские выходные в России запретят продажу алкоголя 99
Новости партнеров
Кому нельзя прививаться вакциной от COVID
С 27-го апреля вводится ряд ограничений для держателей карт "Мир"
Россией будет править новый лидер. Пророчество Глобы
Дополнительная льгота к пенсии за стаж свыше 20 лет: что надо знать
Популярные темы на «Детях»
Книги ребенку 10-11 лет 221
кто же отдыхает на майские праздники? 104
Разница всего лишь только в день... 79
Пожалуйста, поддержите! 67
Леди
Робби, Уизерспун, Зендая: звезды блистали на «Оскаре» Голливудские знаменитости блистали на красной дорожке главной кинопремии года
Дом
Как выглядит крохотная квартира для сдачи в аренду (фото)
7 потрясающих обновлений интерьера с плиткой-самоклейкой
6 советов для удобного и красивого освещения ванной комнаты
Одеяло с рукавами и шелковая маска: выбираем уютные вещи
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь