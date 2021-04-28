Поставщики сообщили ритейлу о повышении закупочных цен на гречку

По информации издания, Минпромторг попросил ритейлеров предоставить информацию о динамике цен на крупу. Однако ведомство сообщило «Ведомостям», что «отдельно по ценам на крупы» запроса не было. Министерство проводит еженедельный мониторинг стоимости социально значимых продуктов.
О росте закупочных цен газете сообщили сети «Верный», «Красный Яр» и «Командор». По их информации, поставщики предлагают гречку с ростом стоимости на 7,5−15%, а пшено и овсяные хлопья — с ростом на 3−5%.
«Верный» утверждает, что не принимает такие предложения, а «Командор» использует товарный запас по старым ценам. Ритейл объясняет рост цен дефицитом гречки на рынке, а также увеличением стоимости упаковки.
«Мистраль-трейдинг» и «Ресурс» не ответили на запросы, «Макфа» и АФГ «Националь» отказались от комментариев. «Магнит», X5 Retail Group, «Дикси», «Ашан», «Лента» и ФАС не ответили на запросы газеты.
Власти с 2020 года сдерживают цены на социально значимые продукты. Это произошло после критики президента Владимира Путина. Производители сахара и масла заключили соглашения с ритейлерами и правительством о фиксации цен. Введены пошлины и квоты на экспорт зерна, утверждены пошлины на экспорт подсолнечника и масла.