Конституционный суд разрешил изымать единственное жилье

«За почти девять лет законодательные работы по этому поводу не продвинулись дальше подготовки двух законопроектов с поступлением одного из них на первое чтение. Помимо многолетнего недопустимого законодательного бездействия, указанный длящийся риск причинения вреда конституционно значимым ценностям отягощается самим по себе неисполнением акта конституционного правосудия», — говорится в постановлении.
В связи с этим КС разрешил судам принимать решения по преодолению имущественного иммунитета до тех пор, пока не будут внесены законодательные коррективы.
КС выпустил постановление по итогам рассмотрения жалобы Ивана Ревкова, который в 1999 году дал знакомой Елене Шахлович в долг 753 тыс. руб. Исполнительное производство было возбуждено в 2007 году, но решение исполнено не было. В 2009 году должница купила квартиру площадью 110 кв. м. К 2019 году сумма долга увеличилась до 3,9 млн руб. и она инициировала собственное банкротство. Арбитражный суд Калужской области удовлетворил это требование. Иван Ревков отмечал, что она купила квартиру после возбуждения исполнительного производства и что ее площадь превышает разумно достаточную. Однако суд не стал отбирать у должницы единственное жилье.
КС, как и в 2012 году, указал, что иммунитет не должен распространяться на помещения, размеры которых превышают средние показатели. Суды должны учитывать соотношение рыночной стоимости жилого помещения с величиной долга. Также они могут отказать должникам в сохранении единственного жилья, если выяснится, что оно приобреталось со злоупотреблениями.
Отказ от применения иммунитета может быть применен, если должник не останется «без жилища, пригодного для проживания самого должника и членов его семьи, площадью по крайней мере не меньшей, чем по нормам предоставления жилья на условиях социального найма, и в пределах того же поселения, где эти лица проживают».