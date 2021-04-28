Сотрудники скорой помощи рассказали о работе в пандемию

Так, заведующий подстанцией № 48 Станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А. С. Пучкова, врач-анестезиолог-реаниматолог Ян Курин поделился с «Известиями», что в начале пандемии не был дома полгода из-за боязни заразить близких коронавирусом.
«У родителей диабет и другие факторы риска. Они изолировались в частном доме, и я приезжал иногда к ним, мы разговаривали на безопасном расстоянии, через забор. В основном обходились телефонными звонками и видеосвязью», — рассказал он.
По словам врача, свой день рождения он провел один в номере отеля, с тортом и тремя шариками.
В свою очередь, фельдшер Гудермесской подстанции скорой медицинской помощи Масхуд Израпов трудился во время пандемии, несмотря на почтенный возраст — 70 лет. В этой службе он работает 45-й год.
Он рассказал, что от заражения его спас высокий иммунитет, который сформировался из-за постоянного присутствия в его жизни спорта и умеренного питания.