Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Пенсии повысят: кто получит прибавку и право на досрочные выплаты В Госдуме и Совете Федерации обсуждают новое повышение пенсий
Фоторепортажи
34Названы победители конкурса Sony World Photography Awards 2021
1635 лет назад взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской АЭС
05:32 (мск), источник: Известия

Сотрудники скорой помощи рассказали о работе в пандемию

Врачи скорой помощи, которые спасали людей во время пандемии коронавируса, рассказали о своей работе в это непростое время. 28 апреля в России впервые официально отмечают профессиональный праздник этой службы.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: Известия

Так, заведующий подстанцией № 48 Станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А. С. Пучкова, врач-анестезиолог-реаниматолог Ян Курин поделился с «Известиями», что в начале пандемии не был дома полгода из-за боязни заразить близких коронавирусом.

«У родителей диабет и другие факторы риска. Они изолировались в частном доме, и я приезжал иногда к ним, мы разговаривали на безопасном расстоянии, через забор. В основном обходились телефонными звонками и видеосвязью», — рассказал он.

По словам врача, свой день рождения он провел один в номере отеля, с тортом и тремя шариками.

В свою очередь, фельдшер Гудермесской подстанции скорой медицинской помощи Масхуд Израпов трудился во время пандемии, несмотря на почтенный возраст — 70 лет. В этой службе он работает 45-й год.

Он рассказал, что от заражения его спас высокий иммунитет, который сформировался из-за постоянного присутствия в его жизни спорта и умеренного питания.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Градус мерзлоты: погода в майские праздники не раз удивит отдыхающих
По УКазке: управляющие компании выступили против двойного контроля за их работой
Путин анонсировал новые программы поддержки семей
Конституционный суд разрешил изымать единственное жилье
Поставщики сообщили ритейлу о повышении закупочных цен на гречку
Ученые: ковид-катастрофа в Индии касается всего мира
В России предупредили о возможном ухудшении содержания домов
Часть регионов продлит длинные майские выходные еще на день
Россия проверит образцы купленной Словакией партии "Спутника V"
Здоровье
Кардиолог рассказала о способе избавиться от давления без таблеток Поможет правильное дыхание.
Авто
Штраф в 500 тысяч рублей для водителей могут принять уже в мае Новые наказания для водителей могут принять уже в мае
Кино
Бузова, Лобода, Лолита: все звезды на гала-ужине «Премии Муз-ТВ» Названы имена номинантов и четвертого ведущего церемонии вручения наград
Новости партнеров
Кому нельзя прививаться вакциной от COVID
С 27-го апреля вводится ряд ограничений для держателей карт "Мир"
Россией будет править новый лидер. Пророчество Глобы
Дополнительная льгота к пенсии за стаж свыше 20 лет: что надо знать
Gnezdo.ru
Правда красавица? А посмотри, на кого похожа дочь
Не забыли кумира всех мужчин СССР? Вот она сегодня
Что с коленями Меган Маркл?
Еще помните? Как сейчас живет Борис Галкин: фото
Леди
Робби, Уизерспун, Зендая: звезды блистали на «Оскаре» Голливудские знаменитости блистали на красной дорожке главной кинопремии года
Дом
Как выглядит крохотная квартира для сдачи в аренду (фото)
7 потрясающих обновлений интерьера с плиткой-самоклейкой
6 советов для удобного и красивого освещения ванной комнаты
Одеяло с рукавами и шелковая маска: выбираем уютные вещи
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь