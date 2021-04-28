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09:18 (мск), источник: РБК

Экс-глава Минобрнауки назвал бенефициара реформы РАН

Реформа Российской академии наук, которая была инициирована на тот момент министром образования Дмитрием Ливановым, решила проблему оторванности высшего образования от науки. Таким мнением в интервью РБК поделился Ливанов, который стал новым ректором Московского физико-технического института (МФТИ). В качестве бенефициара реформы РАН ее инициатор Дмитрий Ливанов назвал себя.

Источник: РИА "Новости"

«Высшим образованием занимались вузы, которые относились к системе Министерства образования, а наукой занимались организации, которые относились к РАН. Поэтому студенты не имели представления о том, как делать науку, а научные организации не имели доступа к студентам — был недостаточно активный приток молодых кадров. Сегодня этих барьеров нет, — сказал Ливанов. — Университеты и научные организации, бывшие организации РАН сегодня в единой среде под одним “зонтиком”. Поэтому, работая на Физтехе, я буду одним из бенефициаров тех изменений, которые сам в свое время и произвел. Это не каждому достается, мне выпало удовольствие как раз выступить в этом качестве».

В качестве ректора МФТИ Ливанов планирует развивать систему базовых кафедр, которые есть у вуза с ведущими институтами РАН. По его словам, это взаимодействие пойдет на пользу всем сторонам.

«И в интересах студентов, которые будут иметь возможность выполнять научные проекты в самых классных лабораториях, которые есть в нашей стране. И в интересах научных организаций, которые смогут из этих студентов отобрать будущих сотрудников, увидеть, кто из них перспективен, увидеть будущих нобелевских лауреатов и дать им возможность для развития», — отметил он.

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Ливанов является доктором физико-математических наук. Он окончил в 1990 году физико-химический факультет Московского института стали и сплавов (МИСиС) по специальности «физика металлов». Занимал должности научного сотрудника и проректора вуза. В 2007 году возглавил МИСиС.

В 2004 году Ливанов возглавлял департамент государственной научно-технической и инновационной политики Минобрнауки, позже был статс-секретарем — замглавы ведомства, а в мае 2012 года стал главой министерства. На этом посту он стал инициатором реформы РАН. Ливанов указывал, что ее целью является решение вопросов собственности и учредительства научных организаций, а научная составляющая академии затрагиваться не будет. В свою очередь, академики критиковали перемены: так, например, вице-президент РАН Жорес Алферов называл реформу «рейдерским захватом».

В 2016 году Ливанова на посту главы Минобрнауки сменила Ольга Васильева. В августе того же года президент Владимир Путин назначил его спецпредставителем по развитию торгово-экономических отношений с Украиной. Два года спустя Ливанов был освобожден от этой должности.

10 марта стало известно, что Ливанов возглавит МФТИ. На этой должности он сменит члена-корреспондента РАН Николая Кудрявцева, который руководит МФТИ с 1997 года. В прошлом году Кудрявцеву исполнилось 70 лет. Как сообщили РБК в Министерстве науки и высшего образования, Ливанов приступит к новым обязанностям 16 июня.

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