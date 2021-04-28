Экс-глава Минобрнауки назвал бенефициара реформы РАН

«Высшим образованием занимались вузы, которые относились к системе Министерства образования, а наукой занимались организации, которые относились к РАН. Поэтому студенты не имели представления о том, как делать науку, а научные организации не имели доступа к студентам — был недостаточно активный приток молодых кадров. Сегодня этих барьеров нет, — сказал Ливанов. — Университеты и научные организации, бывшие организации РАН сегодня в единой среде под одним “зонтиком”. Поэтому, работая на Физтехе, я буду одним из бенефициаров тех изменений, которые сам в свое время и произвел. Это не каждому достается, мне выпало удовольствие как раз выступить в этом качестве».
«И в интересах студентов, которые будут иметь возможность выполнять научные проекты в самых классных лабораториях, которые есть в нашей стране. И в интересах научных организаций, которые смогут из этих студентов отобрать будущих сотрудников, увидеть, кто из них перспективен, увидеть будущих нобелевских лауреатов и дать им возможность для развития», — отметил он.
Ливанов является доктором физико-математических наук. Он окончил в 1990 году физико-химический факультет Московского института стали и сплавов (МИСиС) по специальности «физика металлов». Занимал должности научного сотрудника и проректора вуза. В 2007 году возглавил МИСиС.
В 2004 году Ливанов возглавлял департамент государственной научно-технической и инновационной политики Минобрнауки, позже был статс-секретарем — замглавы ведомства, а в мае 2012 года стал главой министерства. На этом посту он стал инициатором реформы РАН. Ливанов указывал, что ее целью является решение вопросов собственности и учредительства научных организаций, а научная составляющая академии затрагиваться не будет. В свою очередь, академики критиковали перемены: так, например, вице-президент РАН Жорес Алферов называл реформу «рейдерским захватом».
В 2016 году Ливанова на посту главы Минобрнауки сменила Ольга Васильева. В августе того же года президент Владимир Путин назначил его спецпредставителем по развитию торгово-экономических отношений с Украиной. Два года спустя Ливанов был освобожден от этой должности.
10 марта стало известно, что Ливанов возглавит МФТИ. На этой должности он сменит члена-корреспондента РАН Николая Кудрявцева, который руководит МФТИ с 1997 года. В прошлом году Кудрявцеву исполнилось 70 лет. Как сообщили РБК в Министерстве науки и высшего образования, Ливанов приступит к новым обязанностям 16 июня.