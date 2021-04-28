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09:40 (мск), источник: Lenta.Ru

Елизавета II ответила на письмо российской школьницы

Школьница из Нижнекамска (Республика Татарстан) получила ответное письмо от королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом сообщает местное издание НТР-24.

Источник: AP 2020

13-летняя ученица школы № 36 Эмира Мубаракова написала письмо британской королеве еще в 2020 году. В нем она рассказала о себе, о своих увлечениях и задала Елизавете II вопрос, как можно жить такой «наполненной и полноценной жизнью, все успевать в наше спрессованное, быстрое время».

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Отправив письмо, девочка о нем забыла и вспомнила лишь спустя четыре месяца, когда получила ответ от королевы. Елизавета II поблагодарила российскую школьницу за внимание и пожелала ей успехов во всех начинаниях. На письме стоит личная подпись монаршей особы. Эмира поместила послание в рамку на память.

Ранее автор серии книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг ответила на письмо шестилетней поклонницы из России Вероники. По словам ее матери, писательница написала, что сейчас очень занята новой детской сказкой и написанием сценария к «Фантастическим тварям».

Она призналась, что ей не хватает времени, чтобы развернуто отвечать на письма читателей, но она рада, что мир полон поклонников Гарри Поттера.

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